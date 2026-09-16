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Шнек для мототобура Зубр МБ2-300 уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шнек для мототобура Зубр МБ2-300 уцененный

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Мотобур Зубр МБ2-300 хорошее состояние - фото 1
Мотобур Зубр МБ2-300 хорошее состояние - фото 2
Мотобур Зубр МБ2-300 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
  • Мотобур Зубр МБ2-300 хорошее состояние - фото 1
  • Мотобур Зубр МБ2-300 хорошее состояние - фото 2
  • Мотобур Зубр МБ2-300 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
15 270 руб.  16 320 руб. 
Начислим 245 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729944
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шнек для мототобура Зубр МБ2-300 уцененный
15 270 руб. -6%
16 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х39
Вес, кг.
12.5

Описание товара Шнек для мототобура Зубр МБ2-300 уцененный

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, шнек для мотобура

Отзывы о товаре Шнек для мототобура Зубр МБ2-300 уцененный




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, шнек для мотобура
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнек для мототобура Зубр МБ2-300 уцененный - по цене 15270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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