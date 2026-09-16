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Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
2400
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.2
Объем бензинового двигателя, см^3
71
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.2
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н)
Мотобур Зубр МБ2-300 Н – это надежный и мощный инструмент для земляных работ на участке. Он оснащен бензиновым двигателем высокой мощности, что позволяет легко пробивать отверстия в твердых грунтах и каменистых почвах.
Преимущества и способы использования мотобура Зубр МБ2-300 Н:
Бензиновый двигатель: позволяет использовать мотобур в любых условиях, без подключения к сети электропитания.
Шнек с быстросъемным креплением: удобен в использовании и позволяет быстро менять насадки.
Регулируемая скорость вращения: позволяет выбирать оптимальный режим работы в зависимости от условий и задачи.
Легкость в использовании: мотобур легко маневрируется и управляется одним человеком.
Сопутствующие товары
Для более эффективного использования мотобура Зубр МБ2-300 Н, рекомендуем приобрести следующие сопутствующие товары:
Насадки для бура: в нашем интернет-магазине вы можете купить насадки разных размеров и форм, которые позволяют использовать бур для различных задач на участке.
Масла и смазки: для ухода за мотобуром, необходимо иметь смазочные материалы и масла для двигателя. В нашем магазине вы можете купить качественные масла и смазки, которые продлят срок службы вашего бура.
Запчасти и аксессуары: для поддержания работоспособности мотобура Зубр МБ2-300 Н, важно иметь запчасти и аксессуары, такие как свечи, фильтры и прочее. Вы можете приобрести их у нас в магазине.
Приспособления: для удобства работы с мотобуром можно купить специальные приспособления, такие как дополнительные ручки и ремни для переноски.
Защитное снаряжение: для безопасной работы с мотобуром рекомендуется надеть защитный шлем, очки и перчатки. В нашем магазине вы можете купить все необходимое защитное снаряжение.
Мотобур Зубр МБ2-300 Н – это надежный и мощный инструмент для земляных работ на участке. Он оснащен бензиновым двигателем высокой мощности, что позволяет легко пробивать отверстия в твердых грунтах и каменистых почвах.
Преимущества и способы использования мотобура Зубр МБ2-300 Н:
Бензиновый двигатель: позволяет использовать мотобур в любых условиях, без подключения к сети электропитания.
Шнек с быстросъемным креплением: удобен в использовании и позволяет быстро менять насадки.
Регулируемая скорость вращения: позволяет выбирать оптимальный режим работы в зависимости от условий и задачи.
Легкость в использовании: мотобур легко маневрируется и управляется одним человеком.
Сопутствующие товары
Для более эффективного использования мотобура Зубр МБ2-300 Н, рекомендуем приобрести следующие сопутствующие товары:
Насадки для бура: в нашем интернет-магазине вы можете купить насадки разных размеров и форм, которые позволяют использовать бур для различных задач на участке.
Масла и смазки: для ухода за мотобуром, необходимо иметь смазочные материалы и масла для двигателя. В нашем магазине вы можете купить качественные масла и смазки, которые продлят срок службы вашего бура.
Запчасти и аксессуары: для поддержания работоспособности мотобура Зубр МБ2-300 Н, важно иметь запчасти и аксессуары, такие как свечи, фильтры и прочее. Вы можете приобрести их у нас в магазине.
Приспособления: для удобства работы с мотобуром можно купить специальные приспособления, такие как дополнительные ручки и ремни для переноски.
Защитное снаряжение: для безопасной работы с мотобуром рекомендуется надеть защитный шлем, очки и перчатки. В нашем магазине вы можете купить все необходимое защитное снаряжение.
Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н) - по цене 19180 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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