Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 300 мм, 71 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-300 Н)

Мотобур Зубр МБ2-300 Н – это надежный и мощный инструмент для земляных работ на участке. Он оснащен бензиновым двигателем высокой мощности, что позволяет легко пробивать отверстия в твердых грунтах и каменистых почвах. Преимущества и способы использования мотобура Зубр МБ2-300 Н: Бензиновый двигатель: позволяет использовать мотобур в любых условиях, без подключения к сети электропитания. Шнек с быстросъемным креплением: удобен в использовании и позволяет быстро менять насадки. Регулируемая скорость вращения: позволяет выбирать оптимальный режим работы в зависимости от условий и задачи. Легкость в использовании: мотобур легко маневрируется и управляется одним человеком. Сопутствующие товары Для более эффективного использования мотобура Зубр МБ2-300 Н, рекомендуем приобрести следующие сопутствующие товары: Насадки для бура: в нашем интернет-магазине вы можете купить насадки разных размеров и форм, которые позволяют использовать бур для различных задач на участке. Масла и смазки: для ухода за мотобуром, необходимо иметь смазочные материалы и масла для двигателя. В нашем магазине вы можете купить качественные масла и смазки, которые продлят срок службы вашего бура. Запчасти и аксессуары: для поддержания работоспособности мотобура Зубр МБ2-300 Н, важно иметь запчасти и аксессуары, такие как свечи, фильтры и прочее. Вы можете приобрести их у нас в магазине. Приспособления: для удобства работы с мотобуром можно купить специальные приспособления, такие как дополнительные ручки и ремни для переноски. Защитное снаряжение: для безопасной работы с мотобуром рекомендуется надеть защитный шлем, очки и перчатки. В нашем магазине вы можете купить все необходимое защитное снаряжение.