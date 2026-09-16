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Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н)

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Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 1
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 2
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 3
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 4
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 5
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 6
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 7
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 8
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 9
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 10
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 11
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 12
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 13
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 14
Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 1
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 2
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 3
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 4
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 5
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 6
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 7
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 8
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 9
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 10
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 11
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 12
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 13
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 14
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб. 
Начислим 244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н)
15 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
мотобур; шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х31х31
Вес, кг.
14.4

Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н)

Мотобур со шнеком Зубр Мб1-200 Н - простой и надежный инструмент для бурения скважин в грунте или льде. Имеет антивибрационную систему. Быстросъемное соединение шнека позволяет легко адаптировать бур под решение разного вида задач. Система воздушного охлаждения обеспечивает защиту двигателя от перегрева.

Отзывы о товаре Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
мотобур; шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Развернуть
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Описание
Мотобур со шнеком Зубр Мб1-200 Н - простой и надежный инструмент для бурения скважин в грунте или льде. Имеет антивибрационную систему. Быстросъемное соединение шнека позволяет легко адаптировать бур под решение разного вида задач. Система воздушного охлаждения обеспечивает защиту двигателя от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур ЗУБР d 60 - 200 мм, 52 см3, 1 оператор, шнек в комплекте (МБ1-200 Н) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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