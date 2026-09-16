Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 040 руб.
В наличии
Код товара: 697041
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
мотобур; шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х38х38
Вес, кг.
11.86
Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250)
Мотобур Зубр Мб2-250 позволит быстро набурить в земле лунки под столбы, заборы и ограждения. Не требует прикладывания больших усилий. Быстросъемное соединение шнека позволяет легко адаптировать бур под решение разного вида задач. Система воздушного охлаждения обеспечивает защиту двигателя от перегрева.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
мотобур; шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Развернуть
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Мотобур Зубр Мб2-250 позволит быстро набурить в земле лунки под столбы, заборы и ограждения. Не требует прикладывания больших усилий. Быстросъемное соединение шнека позволяет легко адаптировать бур под решение разного вида задач. Система воздушного охлаждения обеспечивает защиту двигателя от перегрева.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператора (МБ2-250) - стоимость товара 15040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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