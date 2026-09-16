Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150)
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Характеристики
Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 150 мм, 43 см3, 1 оператор (МБ1-150)
Мотобур Зубр МБ1-150 – это мощный и эффективный инструмент, который предназначен для профессиональных и домашних работ на участке. Этот мотобур позволяет легко и быстро проходить через самые твердые грунты, делая работу на участке земли более эффективной и легкой. Сфера применения и преимущества мотобура Зубр МБ1-150: Мощность: Мощный двигатель мотобура Зубр МБ1-150 обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе на участке. Прочность: Мотобур Зубр МБ1-150 имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании на протяжении долгого времени. Надежность: Инструмент имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Универсальность: Этот мотобур подходит для множества задач на участке, включая установку заборов, посадку деревьев, а также для укладки труб и кабелей.
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