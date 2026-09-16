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Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.4
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н)
Мотобур Зубр МБ2-250 Н – это мощный и производительный инструмент, который обеспечивает быстрое и легкое бурение в твердых грунтах. Этот мотобур является незаменимым помощником на участке, который позволяет сделать работу более эффективной и легкой.
Сфера применения и преимущества мотобура Зубр МБ2-250 Н:
Мощность: Мощный двигатель мотобура Зубр МБ2-250 Н обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе на участке.
Прочность: Мотобур Зубр МБ2-250 Н имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании на протяжении долгого времени.
Удобство: Компактный дизайн и легкий вес мотобура Зубр МБ2-250 Н позволяют легко перемещать его на участке и использовать в труднодоступных местах.
Надежность: Инструмент имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании.
Универсальность: Этот мотобур подходит для множества задач на участке, включая установку заборов, посадку деревьев, а также для укладки труб и кабелей.
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Насадки для мотобура: широкий ассортимент насадок, которые позволяют использовать мотобур Зубр МБ2-250 Н для различных целей на участке земли.
Мотобур Зубр МБ2-250 Н – это мощный и производительный инструмент, который обеспечивает быстрое и легкое бурение в твердых грунтах. Этот мотобур является незаменимым помощником на участке, который позволяет сделать работу более эффективной и легкой.
Сфера применения и преимущества мотобура Зубр МБ2-250 Н:
Мощность: Мощный двигатель мотобура Зубр МБ2-250 Н обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе на участке.
Прочность: Мотобур Зубр МБ2-250 Н имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании на протяжении долгого времени.
Удобство: Компактный дизайн и легкий вес мотобура Зубр МБ2-250 Н позволяют легко перемещать его на участке и использовать в труднодоступных местах.
Надежность: Инструмент имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании.
Универсальность: Этот мотобур подходит для множества задач на участке, включая установку заборов, посадку деревьев, а также для укладки труб и кабелей.
Сопутствующие товары в интернет-магазине Agrox:
Насадки для мотобура: широкий ассортимент насадок, которые позволяют использовать мотобур Зубр МБ2-250 Н для различных целей на участке земли.
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - данный товар вы можете купить по цене 17290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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