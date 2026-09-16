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Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н)

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Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 1
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 2
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 3
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 4
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 5
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 6
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.4
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 1
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 2
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 3
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 4
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 5
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 6
  • Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 290 руб. 
Начислим 277 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697040
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н)
17 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.4
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Шнек комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х34х34
Вес, кг.
15.93

Описание товара Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н)

Мотобур Зубр МБ2-250 Н – это мощный и производительный инструмент, который обеспечивает быстрое и легкое бурение в твердых грунтах. Этот мотобур является незаменимым помощником на участке, который позволяет сделать работу более эффективной и легкой. Сфера применения и преимущества мотобура Зубр МБ2-250 Н: Мощность: Мощный двигатель мотобура Зубр МБ2-250 Н обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе на участке. Прочность: Мотобур Зубр МБ2-250 Н имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании на протяжении долгого времени. Удобство: Компактный дизайн и легкий вес мотобура Зубр МБ2-250 Н позволяют легко перемещать его на участке и использовать в труднодоступных местах. Надежность: Инструмент имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Универсальность: Этот мотобур подходит для множества задач на участке, включая установку заборов, посадку деревьев, а также для укладки труб и кабелей. Сопутствующие товары в интернет-магазине Agrox: Насадки для мотобура: широкий ассортимент насадок, которые позволяют использовать мотобур Зубр МБ2-250 Н для различных целей на участке земли.

Отзывы о товаре Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
профессиональный
Комлектация
шнек; документация; упаковка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.4
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Развернуть
Шнек комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Мотобур Зубр МБ2-250 Н – это мощный и производительный инструмент, который обеспечивает быстрое и легкое бурение в твердых грунтах. Этот мотобур является незаменимым помощником на участке, который позволяет сделать работу более эффективной и легкой. Сфера применения и преимущества мотобура Зубр МБ2-250 Н: Мощность: Мощный двигатель мотобура Зубр МБ2-250 Н обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе на участке. Прочность: Мотобур Зубр МБ2-250 Н имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании на протяжении долгого времени. Удобство: Компактный дизайн и легкий вес мотобура Зубр МБ2-250 Н позволяют легко перемещать его на участке и использовать в труднодоступных местах. Надежность: Инструмент имеет прочную конструкцию, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Универсальность: Этот мотобур подходит для множества задач на участке, включая установку заборов, посадку деревьев, а также для укладки труб и кабелей. Сопутствующие товары в интернет-магазине Agrox: Насадки для мотобура: широкий ассортимент насадок, которые позволяют использовать мотобур Зубр МБ2-250 Н для различных целей на участке земли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур ЗУБР d 60 - 250 мм, 52 см3, 2 оператор, шнек в комплекте (МБ2-250 Н) - данный товар вы можете купить по цене 17290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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