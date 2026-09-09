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Тонер Картридж HP 508X CF362X желтый (9500стр.) для HP CLJ M552/M553 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж HP 508X CF362X желтый (9500стр.) для HP CLJ M552/M553

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Тонер Картридж HP 508X CF362X желтый (9500стр.) для HP CLJ M552/M553
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
9500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217539
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
9500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х17х15
Вес, кг.
1.2

Описание товара Тонер Картридж HP 508X CF362X желтый (9500стр.) для HP CLJ M552/M553

Тонер Картридж HP 508X CF362X желтый (9500стр.) для HP CLJ M552/M553

Отзывы о товаре Тонер Картридж HP 508X CF362X желтый (9500стр.) для HP CLJ M552/M553




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
9500
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж HP 508X CF362X желтый (9500стр.) для HP CLJ M552/M553
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж HP 508X CF362X желтый (9500стр.) для HP CLJ M552/M553 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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