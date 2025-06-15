Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217462
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х4
Вес, г.
500
Описание товара Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830
Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Достоинства:
Объем рессурса, качество печати
Недостатки:
цена?
Комментарий:
Покупкой доволен, картридж работает отлично - можно брать!
Достоинства:
Цена, качество
Недостатки:
не обнаружила
Комментарий:
Отличный картридж за свои деньги, доставка тоже супер!
Достоинства:
Отличная замена оригиналу
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Все работает, вопросов нет, рекомендую!
Достоинства:
Цена, качество, доставка
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Беру такие картриджи для учебных целей — студенты печатают чертежи и плакаты. Очень удобно что большой объем. Картридж не подводит: печать четкая, цвет яркий, расход экономичный.
Достоинства:
Цена
Недостатки:
-
Комментарий:
Отличный картридж для бизнеса! Печатаем много графиков и документов, качество всегда стабильное. Цена приятная, работает долго, никаких проблем с установкой. Буду заказывать еще
Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный HP 728 F9K16A пурпурный (300мл) для HP DJ T730/T830
Достоинства:
Объем рессурса, качество печати
Недостатки:
цена?
Комментарий:
Покупкой доволен, картридж работает отлично - можно брать!
Достоинства:
Цена, качество
Недостатки:
не обнаружила
Комментарий:
Отличный картридж за свои деньги, доставка тоже супер!
Достоинства:
Отличная замена оригиналу
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Все работает, вопросов нет, рекомендую!
Достоинства:
Цена, качество, доставка
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Беру такие картриджи для учебных целей — студенты печатают чертежи и плакаты. Очень удобно что большой объем. Картридж не подводит: печать четкая, цвет яркий, расход экономичный.
Достоинства:
Цена
Недостатки:
-
Комментарий:
Отличный картридж для бизнеса! Печатаем много графиков и документов, качество всегда стабильное. Цена приятная, работает долго, никаких проблем с установкой. Буду заказывать еще