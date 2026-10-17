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Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother

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Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother - фото 1
Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
  • Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother - фото 1
  • Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
14 440 руб.  19 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217070
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Характеристики

Бренд
Brother Records
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
39х36х21
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother

Блок фотобарабана представляет собой надежный и качественный компонент для лазерных принтеров и МФУ Brother. Предназначенный для использования в моделях HL-3140CW, HL-3150, HL-3170CDW и DCP-9020CDW, этот блок фотобарабана обеспечивает превосходное качество печати с использованием лазерной технологии, гарантируя четкие и яркие отпечатки, устойчивые к выцветанию. Ресурс блока составляет 15 000 отпечатков, что значительно сокращает частоту замены и снижает затраты. Блок выполнен в классическом черном цвете и поставляется в комплекте с одним картриджем, что обеспечивает его готовность к использованию сразу после установки. Выбирая блок фотобарабана NVP NV-DR-241CL, вы делаете выбор в пользу качественного и надежного продукта от проверенного производителя.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Описание
Блок фотобарабана представляет собой надежный и качественный компонент для лазерных принтеров и МФУ Brother. Предназначенный для использования в моделях HL-3140CW, HL-3150, HL-3170CDW и DCP-9020CDW, этот блок фотобарабана обеспечивает превосходное качество печати с использованием лазерной технологии, гарантируя четкие и яркие отпечатки, устойчивые к выцветанию. Ресурс блока составляет 15 000 отпечатков, что значительно сокращает частоту замены и снижает затраты. Блок выполнен в классическом черном цвете и поставляется в комплекте с одним картриджем, что обеспечивает его готовность к использованию сразу после установки. Выбирая блок фотобарабана NVP NV-DR-241CL, вы делаете выбор в пользу качественного и надежного продукта от проверенного производителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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