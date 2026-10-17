Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother
Блок фотобарабана представляет собой надежный и качественный компонент для лазерных принтеров и МФУ Brother. Предназначенный для использования в моделях HL-3140CW, HL-3150, HL-3170CDW и DCP-9020CDW, этот блок фотобарабана обеспечивает превосходное качество печати с использованием лазерной технологии, гарантируя четкие и яркие отпечатки, устойчивые к выцветанию. Ресурс блока составляет 15 000 отпечатков, что значительно сокращает частоту замены и снижает затраты. Блок выполнен в классическом черном цвете и поставляется в комплекте с одним картриджем, что обеспечивает его готовность к использованию сразу после установки. Выбирая блок фотобарабана NVP NV-DR-241CL, вы делаете выбор в пользу качественного и надежного продукта от проверенного производителя.
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Отзывы о товаре Блок фотобарабана Brother DR241CL цв:15000стр. для HL3140/3150/3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 Brother