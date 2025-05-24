Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый
Блендер погружной Starwind SBP2322b. Данная модель довольно проста в управлении, с ней справиться даже ребенок. Стоит отметить, что безопасность во время работы доведена производителем до максимума, поэтому готовить ним безопасно и комфортно. Блендер многофункционален, с его помощью можно приготовить множество вкусных блюд, как для взрослых, так и для детей. За счет острых ножей и продуманной системы функционирования, блендер способен сделать самое вкусное пюре для младенца. Что же касается других блюд, то с ним можно быстро приготовить как самые простые блюда в виде запеканки, так и сложные – суп или рагу. Преимущества блендера погружного Starwind SBP2322b: - высокая мощность в 800 Вт и при этом низкое энергопотребление; - встроенный импульсный и турбо режимы; - качественный длинный шнур, позволяющий удобно готовить любые блюда; - ножи из нержавеющей пищевой стали; - корпус выполнен из высококачественного пластика; - возможность мытья в моечной машине. Отдельно стоит отметить комплектацию прибора: качественный мерный стакан, крепкий измельчитель, а также стальной венчик. Производитель предоставляет 12 месяцев гарантии. Характеристики Тип: погружной Мощность: 800Вт Турборежим: ДА Импульсный режим: ДА Количество скоростей/режимов: 1 Электропитание: от сети Цвет: темно-серый Материал корпуса: пластик Материал ножей: нержавеющая сталь Дополнительный цвет: бирюзовый Материал погружной части: нержавеющая сталь Мойка съемных частей в посудомоечной машине: ДА Венчик для взбивания: ДА Измельчитель в комплекте: ДА Мерный стакан: ДА Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.25x0.13x0.26м
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, работает нармально, мне лично-нравится! И цена соответствует товару, так ,что можно покупать и пользваться
Достоинства:
Комментарий:
Использовал три раза пока, все работает, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Блендер погружной справляется со своей работой, выполняет все заявленные функции, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
подарок тёте, ей все понравилось, пользуется
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер, мне очень понравился, справляется со всем
Достоинства:
Комментарий:
Немного разочаровала упаковка. Можно как-то дополнительно упаковывать,чтобы при транспортировке не повредить. Сам по себе блендер хорошей комплектации и достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, мощный. Со своими функциями спрпвляется Упаковку бы понадёжнее, а то даже не заклеена ничем, а в первый раз пришёл в разорваной коробке.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, только чаша маловата
Достоинства:
Комментарий:
отлично всё!спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер, можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок бабушке. Чаша небольшая, но в принципе он и покупался для того, чтобы взбивать небольшие объемы. Нож острый, вареные овощи измельчает в пюре за несколько секунд, без остатков. Все работает, все цело. Бабуля довольна. Ещё и с цветом угадали, в тон ее кухне. Настроение поднимает, даже в пасмурный день Салатовый красавчик с острыми зубками! Если вы ищите небольшой, компактный помощник на кухне, то стоить обратить внимание на эту модель
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок думаю будет работать исправно . Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Блендер работает, 2 режима скорости есть, надеемся долго прослужит)
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё целости и сохранности. Не шумный. Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный блендер. я брала маме такой в магазине, сейчас себе купила. Очень-очень довольны. Шустрый, мощный. Рекомендую))
Достоинства:
Комментарий:
Купила для подарка. все работает, упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
хороший блендер. брала себе, 2 глда работает без нареканий. взяла на подарок маме.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший блендер. Раньше был у меня точно такой же модели, поэтому сейчас целенаправленно заказывала его. Немного шумный, но мы привыкли. Коробка пришла надорванной, но комплектация в порядке.
Достоинства:
Комментарий:
Достойный мини-комбайн по приемлемой цене. Беру уже второй. Первый продержался полтора года ежедневного использования.
Достоинства:
Комментарий:
блендер отличный, не громкий.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо. Шум слишком сильный, подумаю оставить или нет. Измельчить и стакан стеклянный очень понравились, идеальные, а венчик для взбивания на мой взгляд чуть маленький... В деле ещё не пробовала
Достоинства:
Комментарий:
коробка пришла вся пятая,видимо,уже поездила,все комплектующие вроде на месте,ещё не включала
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер. По хорошей цене. Со своей задачей справляется на отлично. Продавцу пять звёзд. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо пришел вовремя пока не открывал брал в подарок в целом все устраивает
Отзывы о товаре Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, работает нармально, мне лично-нравится! И цена соответствует товару, так ,что можно покупать и пользваться
Достоинства:
Комментарий:
Использовал три раза пока, все работает, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Блендер погружной справляется со своей работой, выполняет все заявленные функции, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
подарок тёте, ей все понравилось, пользуется
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер, мне очень понравился, справляется со всем
Достоинства:
Комментарий:
Немного разочаровала упаковка. Можно как-то дополнительно упаковывать,чтобы при транспортировке не повредить. Сам по себе блендер хорошей комплектации и достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, мощный. Со своими функциями спрпвляется Упаковку бы понадёжнее, а то даже не заклеена ничем, а в первый раз пришёл в разорваной коробке.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, только чаша маловата
Достоинства:
Комментарий:
отлично всё!спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер, можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок бабушке. Чаша небольшая, но в принципе он и покупался для того, чтобы взбивать небольшие объемы. Нож острый, вареные овощи измельчает в пюре за несколько секунд, без остатков. Все работает, все цело. Бабуля довольна. Ещё и с цветом угадали, в тон ее кухне. Настроение поднимает, даже в пасмурный день Салатовый красавчик с острыми зубками! Если вы ищите небольшой, компактный помощник на кухне, то стоить обратить внимание на эту модель
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок думаю будет работать исправно . Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Блендер работает, 2 режима скорости есть, надеемся долго прослужит)
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё целости и сохранности. Не шумный. Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный блендер. я брала маме такой в магазине, сейчас себе купила. Очень-очень довольны. Шустрый, мощный. Рекомендую))
Достоинства:
Комментарий:
Купила для подарка. все работает, упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
хороший блендер. брала себе, 2 глда работает без нареканий. взяла на подарок маме.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший блендер. Раньше был у меня точно такой же модели, поэтому сейчас целенаправленно заказывала его. Немного шумный, но мы привыкли. Коробка пришла надорванной, но комплектация в порядке.
Достоинства:
Комментарий:
Достойный мини-комбайн по приемлемой цене. Беру уже второй. Первый продержался полтора года ежедневного использования.
Достоинства:
Комментарий:
блендер отличный, не громкий.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо. Шум слишком сильный, подумаю оставить или нет. Измельчить и стакан стеклянный очень понравились, идеальные, а венчик для взбивания на мой взгляд чуть маленький... В деле ещё не пробовала
Достоинства:
Комментарий:
коробка пришла вся пятая,видимо,уже поездила,все комплектующие вроде на месте,ещё не включала
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер. По хорошей цене. Со своей задачей справляется на отлично. Продавцу пять звёзд. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо пришел вовремя пока не открывал брал в подарок в целом все устраивает