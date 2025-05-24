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Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый

26 Отзывы
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Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 1
Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 2
Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 3
Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 4
Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 5
Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 6
Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 7
Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 8
Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
бирюзовый, черный
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 1
  • Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 2
  • Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 3
  • Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 4
  • Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 5
  • Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 6
  • Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 7
  • Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 8
  • Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208078
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерный стакан, измельчитель, венчик для взбивания, документация, упаковка
Цвет
бирюзовый, черный
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
импульсный режим, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.55

Описание товара Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый

Блендер погружной Starwind SBP2322b. Данная модель довольно проста в управлении, с ней справиться даже ребенок. Стоит отметить, что безопасность во время работы доведена производителем до максимума, поэтому готовить ним безопасно и комфортно. Блендер многофункционален, с его помощью можно приготовить множество вкусных блюд, как для взрослых, так и для детей. За счет острых ножей и продуманной системы функционирования, блендер способен сделать самое вкусное пюре для младенца. Что же касается других блюд, то с ним можно быстро приготовить как самые простые блюда в виде запеканки, так и сложные – суп или рагу. Преимущества блендера погружного Starwind SBP2322b: - высокая мощность в 800 Вт и при этом низкое энергопотребление; - встроенный импульсный и турбо режимы; - качественный длинный шнур, позволяющий удобно готовить любые блюда; - ножи из нержавеющей пищевой стали; - корпус выполнен из высококачественного пластика; - возможность мытья в моечной машине. Отдельно стоит отметить комплектацию прибора: качественный мерный стакан, крепкий измельчитель, а также стальной венчик. Производитель предоставляет 12 месяцев гарантии. Характеристики Тип: погружной Мощность: 800Вт Турборежим: ДА Импульсный режим: ДА Количество скоростей/режимов: 1 Электропитание: от сети Цвет: темно-серый Материал корпуса: пластик Материал ножей: нержавеющая сталь Дополнительный цвет: бирюзовый Материал погружной части: нержавеющая сталь Мойка съемных частей в посудомоечной машине: ДА Венчик для взбивания: ДА Измельчитель в комплекте: ДА Мерный стакан: ДА Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.25x0.13x0.26м

Отзывы о товаре Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, работает нармально, мне лично-нравится! И цена соответствует товару, так ,что можно покупать и пользваться
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал три раза пока, все работает, доволен
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Antonina S.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер погружной справляется со своей работой, выполняет все заявленные функции, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
подарок тёте, ей все понравилось, пользуется
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Маргарита В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, мне очень понравился, справляется со всем
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
Немного разочаровала упаковка. Можно как-то дополнительно упаковывать,чтобы при транспортировке не повредить. Сам по себе блендер хорошей комплектации и достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
An Fi

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, мощный. Со своими функциями спрпвляется Упаковку бы понадёжнее, а то даже не заклеена ничем, а в первый раз пришёл в разорваной коробке.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, только чаша маловата
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
владимир м.

Достоинства:


Комментарий:
отлично всё!спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок бабушке. Чаша небольшая, но в принципе он и покупался для того, чтобы взбивать небольшие объемы. Нож острый, вареные овощи измельчает в пюре за несколько секунд, без остатков. Все работает, все цело. Бабуля довольна. Ещё и с цветом угадали, в тон ее кухне. Настроение поднимает, даже в пасмурный день Салатовый красавчик с острыми зубками! Если вы ищите небольшой, компактный помощник на кухне, то стоить обратить внимание на эту модель
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок думаю будет работать исправно . Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер работает, 2 режима скорости есть, надеемся долго прослужит)
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё целости и сохранности. Не шумный. Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Ульяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный блендер. я брала маме такой в магазине, сейчас себе купила. Очень-очень довольны. Шустрый, мощный. Рекомендую))
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Купила для подарка. все работает, упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Татьяна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блендер. брала себе, 2 глда работает без нареканий. взяла на подарок маме.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Валерия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший блендер. Раньше был у меня точно такой же модели, поэтому сейчас целенаправленно заказывала его. Немного шумный, но мы привыкли. Коробка пришла надорванной, но комплектация в порядке.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный мини-комбайн по приемлемой цене. Беру уже второй. Первый продержался полтора года ежедневного использования.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Марина З.

Достоинства:


Комментарий:
блендер отличный, не громкий.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Жасмин

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо. Шум слишком сильный, подумаю оставить или нет. Измельчить и стакан стеклянный очень понравились, идеальные, а венчик для взбивания на мой взгляд чуть маленький... В деле ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
коробка пришла вся пятая,видимо,уже поездила,все комплектующие вроде на месте,ещё не включала
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Курышева С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер. По хорошей цене. Со своей задачей справляется на отлично. Продавцу пять звёзд. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо пришел вовремя пока не открывал брал в подарок в целом все устраивает



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерный стакан, измельчитель, венчик для взбивания, документация, упаковка
Цвет
бирюзовый, черный
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
импульсный режим, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной Starwind SBP2322b. Данная модель довольно проста в управлении, с ней справиться даже ребенок. Стоит отметить, что безопасность во время работы доведена производителем до максимума, поэтому готовить ним безопасно и комфортно. Блендер многофункционален, с его помощью можно приготовить множество вкусных блюд, как для взрослых, так и для детей. За счет острых ножей и продуманной системы функционирования, блендер способен сделать самое вкусное пюре для младенца. Что же касается других блюд, то с ним можно быстро приготовить как самые простые блюда в виде запеканки, так и сложные – суп или рагу. Преимущества блендера погружного Starwind SBP2322b: - высокая мощность в 800 Вт и при этом низкое энергопотребление; - встроенный импульсный и турбо режимы; - качественный длинный шнур, позволяющий удобно готовить любые блюда; - ножи из нержавеющей пищевой стали; - корпус выполнен из высококачественного пластика; - возможность мытья в моечной машине. Отдельно стоит отметить комплектацию прибора: качественный мерный стакан, крепкий измельчитель, а также стальной венчик. Производитель предоставляет 12 месяцев гарантии. Характеристики Тип: погружной Мощность: 800Вт Турборежим: ДА Импульсный режим: ДА Количество скоростей/режимов: 1 Электропитание: от сети Цвет: темно-серый Материал корпуса: пластик Материал ножей: нержавеющая сталь Дополнительный цвет: бирюзовый Материал погружной части: нержавеющая сталь Мойка съемных частей в посудомоечной машине: ДА Венчик для взбивания: ДА Измельчитель в комплекте: ДА Мерный стакан: ДА Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.25x0.13x0.26м
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, работает нармально, мне лично-нравится! И цена соответствует товару, так ,что можно покупать и пользваться
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал три раза пока, все работает, доволен
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Antonina S.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер погружной справляется со своей работой, выполняет все заявленные функции, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
подарок тёте, ей все понравилось, пользуется
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Маргарита В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, мне очень понравился, справляется со всем
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
Немного разочаровала упаковка. Можно как-то дополнительно упаковывать,чтобы при транспортировке не повредить. Сам по себе блендер хорошей комплектации и достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
An Fi

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, мощный. Со своими функциями спрпвляется Упаковку бы понадёжнее, а то даже не заклеена ничем, а в первый раз пришёл в разорваной коробке.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, только чаша маловата
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
владимир м.

Достоинства:


Комментарий:
отлично всё!спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок бабушке. Чаша небольшая, но в принципе он и покупался для того, чтобы взбивать небольшие объемы. Нож острый, вареные овощи измельчает в пюре за несколько секунд, без остатков. Все работает, все цело. Бабуля довольна. Ещё и с цветом угадали, в тон ее кухне. Настроение поднимает, даже в пасмурный день Салатовый красавчик с острыми зубками! Если вы ищите небольшой, компактный помощник на кухне, то стоить обратить внимание на эту модель
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок думаю будет работать исправно . Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер работает, 2 режима скорости есть, надеемся долго прослужит)
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё целости и сохранности. Не шумный. Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Ульяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный блендер. я брала маме такой в магазине, сейчас себе купила. Очень-очень довольны. Шустрый, мощный. Рекомендую))
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Купила для подарка. все работает, упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Татьяна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блендер. брала себе, 2 глда работает без нареканий. взяла на подарок маме.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Валерия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший блендер. Раньше был у меня точно такой же модели, поэтому сейчас целенаправленно заказывала его. Немного шумный, но мы привыкли. Коробка пришла надорванной, но комплектация в порядке.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный мини-комбайн по приемлемой цене. Беру уже второй. Первый продержался полтора года ежедневного использования.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Марина З.

Достоинства:


Комментарий:
блендер отличный, не громкий.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Жасмин

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо. Шум слишком сильный, подумаю оставить или нет. Измельчить и стакан стеклянный очень понравились, идеальные, а венчик для взбивания на мой взгляд чуть маленький... В деле ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
коробка пришла вся пятая,видимо,уже поездила,все комплектующие вроде на месте,ещё не включала
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Курышева С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер. По хорошей цене. Со своей задачей справляется на отлично. Продавцу пять звёзд. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо пришел вовремя пока не открывал брал в подарок в целом все устраивает


Блендер погружной Starwind SBP2322b 800Вт темно-серый/бирюзовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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