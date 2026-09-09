Наушники Logitech Н540 USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech Н540 USB
Наушники LOGITECH представляют собой идеальное сочетание качества звука и комфорта. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете и оснащены встроенным микрофоном, что обеспечивает удобство в общении и видеозвонках. Проводное подключение через USB-разъем гарантирует стабильную передачу аудио сигнала без потерь, а длина кабеля 1,8 метра предоставляет необходимую свободу движений. Созданные для комфортного ежедневного использования, наушники LOGITECH отличаются эргономичной конструкцией, которая обеспечивает надежную фиксацию и удобство даже при длительном ношении. Идеальный выбор для работы, учебы или игр – эти наушники демонстрируют высокое качество звука и надежность, характерные для бренда Logitech, признанного лидером в области компьютерной периферии.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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