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Наушники Logitech Н540 USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech Н540 USB

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Наушники Logitech Н540 USB - фото 1
Наушники Logitech Н540 USB - фото 2
Наушники Logitech Н540 USB - фото 3
Наушники Logitech Н540 USB - фото 4
Наушники Logitech Н540 USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Logitech Н540 USB - фото 1
  • Наушники Logitech Н540 USB - фото 2
  • Наушники Logitech Н540 USB - фото 3
  • Наушники Logitech Н540 USB - фото 4
  • Наушники Logitech Н540 USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203190
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х8
Вес, г.
379

Описание товара Наушники Logitech Н540 USB

Наушники LOGITECH представляют собой идеальное сочетание качества звука и комфорта. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете и оснащены встроенным микрофоном, что обеспечивает удобство в общении и видеозвонках. Проводное подключение через USB-разъем гарантирует стабильную передачу аудио сигнала без потерь, а длина кабеля 1,8 метра предоставляет необходимую свободу движений. Созданные для комфортного ежедневного использования, наушники LOGITECH отличаются эргономичной конструкцией, которая обеспечивает надежную фиксацию и удобство даже при длительном ношении. Идеальный выбор для работы, учебы или игр – эти наушники демонстрируют высокое качество звука и надежность, характерные для бренда Logitech, признанного лидером в области компьютерной периферии.

Отзывы о товаре Наушники Logitech Н540 USB




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники LOGITECH представляют собой идеальное сочетание качества звука и комфорта. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете и оснащены встроенным микрофоном, что обеспечивает удобство в общении и видеозвонках. Проводное подключение через USB-разъем гарантирует стабильную передачу аудио сигнала без потерь, а длина кабеля 1,8 метра предоставляет необходимую свободу движений. Созданные для комфортного ежедневного использования, наушники LOGITECH отличаются эргономичной конструкцией, которая обеспечивает надежную фиксацию и удобство даже при длительном ношении. Идеальный выбор для работы, учебы или игр – эти наушники демонстрируют высокое качество звука и надежность, характерные для бренда Logitech, признанного лидером в области компьютерной периферии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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