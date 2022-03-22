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Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка - фото 1
Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.04.2018
Исполнитель
Sweet
Альбом (сингл)
DESOLATION BOULEVARD (NEW VINYL EDITION)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка - фото 1
  • Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185062
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SWEET
filter_none Товар входит в коллекцию SWEET

Коллекция SWEET


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853576210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.04.2018
Исполнитель
Sweet
Альбом (сингл)
DESOLATION BOULEVARD (NEW VINYL EDITION)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка

Track List

A1The Six Teens4:01
A2Solid Gold Brass5:28
A3Turn It Down3:28
A4Medusa4:44
A5Lady Starlight3:09
A6Someone Else Will3:25
A7Miss Demeanor3:26
B1Man With The Golden Arm8:33
B2Fox On The Run4:49
B3Breakdown3:03
B4My Generation3:54
B5I Wanna Be Comitted3:10
B6Burn On The Flame3:35

Отзывы о товаре Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка

22.03.2022
Алексей

Достоинства:
Хороший ремастер с бонусами.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная музыка, оформление близко к оригиналу, с каждой стороны бонусные песни.
11.10.2021
Юрий

Достоинства:
Хорошее качество студийной записи, на некоторых треках просто восхищает. Сам диск практически ровный, ни треска, ни шума нет. Альбом содержит 4 бонусных трека, по 2 на каждой стороне (New Vinyl Edition).
Внутренние конверты хоть и бумажные, но внутри очень гладкие, поэтому на диск не будет осыпаться бумажная пыль.
Внешний конверт - gatefold, на фронтальной и тыльной стороне которого находятся по половинке одной фотографии. Если конверт раскрыть, получится полное фото.
Диск тяжёловесный, 180 грамм. Чёрный винил. Барабанное соло на Man with the golden arm звучит великолепно.
Неповторимый вокал Брайана Коннолли.

Недостатки:
Мрачные фото не очень хорошего качества как на внешнем, так и на внутреннем конвертах. Но такое же оформление на оригинальном 1974 года выпуска альбоме.
По манере исполнения Fox on the run больше нравится на американском издании, но это опять же оригинальное издание такое.

Комментарий:
Песни альбома написаны не только Чином-Чепменом, но и участниками группы. По стилю песни очень разные: здесь и хард-рок, и длинное барабанное соло, и ещё много чего разного.
Хорошее переиздание хорошего (хоть и неоднозначного) альбома. Не знаю почему, но винил (хоть и т.н. "новодел") звучит лучше CD, его интереснее слушать.
10.08.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Качественный немецкий винил .Разворот , вкладка. Звук превосходный слушаю на denon 37

Недостатки:
ну могли же упаковать пластинку в полиэтиленовый пакет . нет сунули в бумажную вкладку

Комментарий:
Это третья моя пластинка SWEET купленная в коллекцию в котофото .Fanny adams , give us a wink , desolation !!! glam rock kласика .шедевры



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853576210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.04.2018
Исполнитель
Sweet
Альбом (сингл)
DESOLATION BOULEVARD (NEW VINYL EDITION)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1The Six Teens4:01
A2Solid Gold Brass5:28
A3Turn It Down3:28
A4Medusa4:44
A5Lady Starlight3:09
A6Someone Else Will3:25
A7Miss Demeanor3:26
B1Man With The Golden Arm8:33
B2Fox On The Run4:49
B3Breakdown3:03
B4My Generation3:54
B5I Wanna Be Comitted3:10
B6Burn On The Flame3:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.03.2022
Алексей

Достоинства:
Хороший ремастер с бонусами.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная музыка, оформление близко к оригиналу, с каждой стороны бонусные песни.
11.10.2021
Юрий

Достоинства:
Хорошее качество студийной записи, на некоторых треках просто восхищает. Сам диск практически ровный, ни треска, ни шума нет. Альбом содержит 4 бонусных трека, по 2 на каждой стороне (New Vinyl Edition).
Внутренние конверты хоть и бумажные, но внутри очень гладкие, поэтому на диск не будет осыпаться бумажная пыль.
Внешний конверт - gatefold, на фронтальной и тыльной стороне которого находятся по половинке одной фотографии. Если конверт раскрыть, получится полное фото.
Диск тяжёловесный, 180 грамм. Чёрный винил. Барабанное соло на Man with the golden arm звучит великолепно.
Неповторимый вокал Брайана Коннолли.

Недостатки:
Мрачные фото не очень хорошего качества как на внешнем, так и на внутреннем конвертах. Но такое же оформление на оригинальном 1974 года выпуска альбоме.
По манере исполнения Fox on the run больше нравится на американском издании, но это опять же оригинальное издание такое.

Комментарий:
Песни альбома написаны не только Чином-Чепменом, но и участниками группы. По стилю песни очень разные: здесь и хард-рок, и длинное барабанное соло, и ещё много чего разного.
Хорошее переиздание хорошего (хоть и неоднозначного) альбома. Не знаю почему, но винил (хоть и т.н. "новодел") звучит лучше CD, его интереснее слушать.
10.08.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Качественный немецкий винил .Разворот , вкладка. Звук превосходный слушаю на denon 37

Недостатки:
ну могли же упаковать пластинку в полиэтиленовый пакет . нет сунули в бумажную вкладку

Комментарий:
Это третья моя пластинка SWEET купленная в коллекцию в котофото .Fanny adams , give us a wink , desolation !!! glam rock kласика .шедевры


Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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