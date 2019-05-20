Отпариватель ручной Kitfort КТ-928-2 розовый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182693
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х17х12
Вес, г.
800
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-928-2 розовый
Отпариватель ручной Kitfort KT-928 - серьезный конкурент паровых утюгов: он позволяет чрезвычайно быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. Это тщательный уход за вещами, не отнимающий много времени. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обычно обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений, вроде доски для глажки, здесь не требуется. Одежда при этом может висеть на вешалке, на сушилке для белья или на веревке.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Отпариватель ручной Kitfort KT-928 - серьезный конкурент паровых утюгов: он позволяет чрезвычайно быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. Это тщательный уход за вещами, не отнимающий много времени. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обычно обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений, вроде доски для глажки, здесь не требуется. Одежда при этом может висеть на вешалке, на сушилке для белья или на веревке.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Достоинства:
Компактный, быстро нагревается.
Недостатки:
немного пахнет пластмассой
Комментарий:
Как только получила отпариватель, решила отгладить шторы (плотные гардины светозатемняющие). По мне, отлично справляется. Только, конечно, резервуар для этого дела маловат)) Одну штору высотой 2,70 шириной 1,45 уходит где-то три резервуара. Брала на лето, легкие вещи отпаривать. Уверена-справится отлично
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-928-2 розовый
Достоинства:
Компактный, быстро нагревается.
Недостатки:
немного пахнет пластмассой
Комментарий:
Как только получила отпариватель, решила отгладить шторы (плотные гардины светозатемняющие). По мне, отлично справляется. Только, конечно, резервуар для этого дела маловат)) Одну штору высотой 2,70 шириной 1,45 уходит где-то три резервуара. Брала на лето, легкие вещи отпаривать. Уверена-справится отлично