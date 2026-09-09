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Картридж HP 727 B3P19A для HP DJ T920/T1500, голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP 727 B3P19A для HP DJ T920/T1500, голубой

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Картридж HP 727 B3P19A для HP DJ T920/T1500, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170242
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
T920, T1500
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х4
Вес, г.
454

Описание товара Картридж HP 727 B3P19A для HP DJ T920/T1500, голубой

Оригинальный картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - голубой. Объем - 130 мл

Отзывы о товаре Картридж HP 727 B3P19A для HP DJ T920/T1500, голубой




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
T920, T1500
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - голубой. Объем - 130 мл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP 727 B3P19A для HP DJ T920/T1500, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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