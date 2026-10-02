Картридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпурный
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Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3025i
Цвет
Magenta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб.
В наличии
Код товара: 168261
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
7 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3025i
Цвет
Magenta
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х7х6
Вес, г.
470
Описание товара Картридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпурный
Canon C-EXV54M (1396C002) — оригинальный тонер-картридж (туба) с пурпурным тонером. Предназначен для цветных лазерных многофункциональных устройств Canon. Обеспечивает профессиональное качество цветной печати и стабильную работу офисной техники.
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Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3025i
Цвет
Magenta
Страна производитель
Китай
Canon C-EXV54M (1396C002) — оригинальный тонер-картридж (туба) с пурпурным тонером. Предназначен для цветных лазерных многофункциональных устройств Canon. Обеспечивает профессиональное качество цветной печати и стабильную работу офисной техники.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпурный - данный товар вы можете купить по цене 7430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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