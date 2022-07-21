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Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 1
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 2
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 3
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 4
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 5
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 6
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 7
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 8
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 9
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
RAMONES
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 1
  • Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 2
  • Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 3
  • Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 4
  • Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 5
  • Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 6
  • Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 7
  • Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 8
  • Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 9
  • Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RAMONES
filter_none Товар входит в коллекцию RAMONES

Коллекция RAMONES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227932756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
RAMONES
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Blitzkrieg Bop, Beat On The Brat, Judy Is A Punk, I Wanna Be Your Boyfriend, Chain Saw, Now I Wanna Sniff Some Glue, I Don't Wanna Go Down To The Basement, Loudmouth, Havana Affair, Listen To My Heart, 53rd & 3rd, Let's Dance, I Don't Wanna Walk Around With You, Today Your Love, Tomorrow The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка

Track List

A1Blitzkrieg Bop2:12
A2Beat On The Brat2:30
A3Judy Is A Punk1:30
A4I Wanna Be Your Boyfriend2:24
A5Chain Saw1:55
A6Now I Wanna Sniff Some Glue1:34
A7I Don't Wanna Go Down To The Basement2:35
B1Loudmouth2:14
B2Havana Affair2:00
B3Listen To My Heart1:56
B453rd & 3rd2:19
B5Let's Dance1:51
B6I Don't Wanna Walk Around With You1:43
B7Today Your Love, Tomorrow The World2:09

Отзывы о товаре Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка

21.07.2022
Михаил

Достоинства:
Отличная полиграфия, плотный классический конверт (не гейт-фолд). Отличная масса самой пластинки.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Звучит отлично! Этот альбом 100 маст-хэв для домашней коллекции.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227932756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
RAMONES
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Blitzkrieg Bop, Beat On The Brat, Judy Is A Punk, I Wanna Be Your Boyfriend, Chain Saw, Now I Wanna Sniff Some Glue, I Don't Wanna Go Down To The Basement, Loudmouth, Havana Affair, Listen To My Heart, 53rd & 3rd, Let's Dance, I Don't Wanna Walk Around With You, Today Your Love, Tomorrow The World
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Blitzkrieg Bop2:12
A2Beat On The Brat2:30
A3Judy Is A Punk1:30
A4I Wanna Be Your Boyfriend2:24
A5Chain Saw1:55
A6Now I Wanna Sniff Some Glue1:34
A7I Don't Wanna Go Down To The Basement2:35
B1Loudmouth2:14
B2Havana Affair2:00
B3Listen To My Heart1:56
B453rd & 3rd2:19
B5Let's Dance1:51
B6I Don't Wanna Walk Around With You1:43
B7Today Your Love, Tomorrow The World2:09
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.07.2022
Михаил

Достоинства:
Отличная полиграфия, плотный классический конверт (не гейт-фолд). Отличная масса самой пластинки.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Звучит отлично! Этот альбом 100 маст-хэв для домашней коллекции.


Купить Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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