Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROCKET TO RUSSIA
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 165972
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227932701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROCKET TO RUSSIA
Жанр
панк
Трек-лист
Cretin Hop (Remastered Version ), Rockaway Beach (Remastered Version ), Here Today, Gone Tomorrow (Remastered Version ), Locket Love (Remastered Album Version), I Don't Care (Remastered Version ), Sheena Is A Punk Rocker (Remastered Album Version ), We're A Happy Family (Remastered Version ), Teenage Lobotomy (Remastered Version ), Do You Wanna Dance (Remastered Album Version), I Wanna Be Well (Remastered Album Version), I Can't Give You Anything (Remastered Album Version), Ramona (Remastered Al
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Cretin Hop
|1:55
|A2
|Rockaway Beach
|2:06
|A3
|Here Today, Gone Tommorrow
|2:47
|A4
|Locket Love
|2:09
|A5
|I Don't Care
|1:38
|A6
|Sheena Is A Punk Rocker
|2:49
|A7
|We're A Happy Family
|2:47
|B1
|Teenage Lobotomy
|2:00
|B2
|Do You Wanna Dance?
|1:52
|B3
|I Wanna Be Well
|2:28
|B4
|I Can't Give You Anything
|1:57
|B5
|Ramona
|2:35
|B6
|Surfin' Bird
|2:37
|B7
|Why Is It Always This Way?
|2:32
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227932701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROCKET TO RUSSIA
Жанр
панк
Трек-лист
Cretin Hop (Remastered Version ), Rockaway Beach (Remastered Version ), Here Today, Gone Tomorrow (Remastered Version ), Locket Love (Remastered Album Version), I Don't Care (Remastered Version ), Sheena Is A Punk Rocker (Remastered Album Version ), We're A Happy Family (Remastered Version ), Teenage Lobotomy (Remastered Version ), Do You Wanna Dance (Remastered Album Version), I Wanna Be Well (Remastered Album Version), I Can't Give You Anything (Remastered Album Version), Ramona (Remastered Al
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Cretin Hop
|1:55
|A2
|Rockaway Beach
|2:06
|A3
|Here Today, Gone Tommorrow
|2:47
|A4
|Locket Love
|2:09
|A5
|I Don't Care
|1:38
|A6
|Sheena Is A Punk Rocker
|2:49
|A7
|We're A Happy Family
|2:47
|B1
|Teenage Lobotomy
|2:00
|B2
|Do You Wanna Dance?
|1:52
|B3
|I Wanna Be Well
|2:28
|B4
|I Can't Give You Anything
|1:57
|B5
|Ramona
|2:35
|B6
|Surfin' Bird
|2:37
|B7
|Why Is It Always This Way?
|2:32
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Ramones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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