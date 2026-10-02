Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROAD TO RUIN
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 388036
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497858262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROAD TO RUIN
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Just Want to Have Something to Do (2018 Remaster), I Wanted Everything (2018 Remaster), Don't Come Close (2018 Remaster), I Don't Want You (2018 Remaster), Needles and Pins (2018 Remaster), I'm Against It (2018 Remaster), I Wanna Be Sedated, Go Mental (2018 Remaster), Questioningly (2018 Remaster), She's the One (2018 Remaster), Bad Brain (2018 Remaster), It's a Long Way Back (2018 Remaster)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Ramones 50 A?os – 2
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Just Want To Have Something To Do
|2:45
|A2
|I Wanted Everything
|2:47
|A3
|Don't Come Close
|2:50
|A4
|I Don't Want You
|2:29
|A5
|Needles And Pins
|2:24
|A6
|I'm Against It
|2:10
|B1
|I Wanna Be Sedated
|2:34
|B2
|Go Mental
|2:46
|B3
|Questioningly
|3:24
|B4
|She's The One
|2:16
|B5
|Bad Brain
|2:14
|B6
|It's A Long Way Back
|2:21
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497858262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROAD TO RUIN
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Just Want to Have Something to Do (2018 Remaster), I Wanted Everything (2018 Remaster), Don't Come Close (2018 Remaster), I Don't Want You (2018 Remaster), Needles and Pins (2018 Remaster), I'm Against It (2018 Remaster), I Wanna Be Sedated, Go Mental (2018 Remaster), Questioningly (2018 Remaster), She's the One (2018 Remaster), Bad Brain (2018 Remaster), It's a Long Way Back (2018 Remaster)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Ramones 50 A?os – 2
Страна производитель
США
Track List
|A1
|I Just Want To Have Something To Do
|2:45
|A2
|I Wanted Everything
|2:47
|A3
|Don't Come Close
|2:50
|A4
|I Don't Want You
|2:29
|A5
|Needles And Pins
|2:24
|A6
|I'm Against It
|2:10
|B1
|I Wanna Be Sedated
|2:34
|B2
|Go Mental
|2:46
|B3
|Questioningly
|3:24
|B4
|She's The One
|2:16
|B5
|Bad Brain
|2:14
|B6
|It's A Long Way Back
|2:21
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Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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