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Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка

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Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 1
Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 2
Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 3
Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 4
Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 5
Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 6
Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROAD TO RUIN
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 1
  • Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 2
  • Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 3
  • Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 4
  • Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 5
  • Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 6
  • Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388036
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RAMONES
filter_none Товар входит в коллекцию RAMONES

Коллекция RAMONES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497858262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROAD TO RUIN
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Just Want to Have Something to Do (2018 Remaster), I Wanted Everything (2018 Remaster), Don't Come Close (2018 Remaster), I Don't Want You (2018 Remaster), Needles and Pins (2018 Remaster), I'm Against It (2018 Remaster), I Wanna Be Sedated, Go Mental (2018 Remaster), Questioningly (2018 Remaster), She's the One (2018 Remaster), Bad Brain (2018 Remaster), It's a Long Way Back (2018 Remaster)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Ramones 50 A?os – 2
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка

Track List

A1I Just Want To Have Something To Do2:45
A2I Wanted Everything2:47
A3Don't Come Close2:50
A4I Don't Want You2:29
A5Needles And Pins2:24
A6I'm Against It2:10
B1I Wanna Be Sedated2:34
B2Go Mental2:46
B3Questioningly3:24
B4She's The One2:16
B5Bad Brain2:14
B6It's A Long Way Back2:21

Отзывы о товаре Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497858262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
ROAD TO RUIN
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Just Want to Have Something to Do (2018 Remaster), I Wanted Everything (2018 Remaster), Don't Come Close (2018 Remaster), I Don't Want You (2018 Remaster), Needles and Pins (2018 Remaster), I'm Against It (2018 Remaster), I Wanna Be Sedated, Go Mental (2018 Remaster), Questioningly (2018 Remaster), She's the One (2018 Remaster), Bad Brain (2018 Remaster), It's a Long Way Back (2018 Remaster)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Ramones 50 A?os – 2
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1I Just Want To Have Something To Do2:45
A2I Wanted Everything2:47
A3Don't Come Close2:50
A4I Don't Want You2:29
A5Needles And Pins2:24
A6I'm Against It2:10
B1I Wanna Be Sedated2:34
B2Go Mental2:46
B3Questioningly3:24
B4She's The One2:16
B5Bad Brain2:14
B6It's A Long Way Back2:21
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ramones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка - купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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