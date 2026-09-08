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Наушники Panasonic RP-HJE125E-R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Panasonic RP-HJE125E-R

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Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 1
Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 2
Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 3
Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 4
Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 5
Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 6
Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 7
Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 3
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 4
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 5
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 6
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 7
  • Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 147885
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Цвет
красный
Сопротивление
16?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х3
Вес, г.
60

Описание товара Наушники Panasonic RP-HJE125E-R

Представляем вашему вниманию наушники Panasonic — идеальное сочетание качества и стиля для каждого меломана. Эти проводные вкладыши в ярком красном цвете станут отличным дополнением вашего повседневного образа. Производятся в Китае под известным брендом Panasonic, что гарантирует надежность и долговечность устройства. Наушники оснащены 1,1-метровым кабелем, который обеспечивает свободу движений без лишних усилий. Разъём наушников стандарта jack 3.5 mm позволяет легко подключать их к большинству современных устройств, будь то смартфон, планшет или ноутбук. С сопротивлением 16? вы можете рассчитывать на мощный и чистый звук, который не оставит вас равнодушным. Хотя в данной модели отсутствует система активного шумоподавления, ее форма и конструкция вкладышей помогают минимизировать внешние шумы, позволяя вам сосредоточиться на любимой музыке. Эти наушники идеально подходят для тех, кто ценит простоту, надежность и насыщенный звук.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-HJE125E-R




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Цвет
красный
Сопротивление
16?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию наушники Panasonic — идеальное сочетание качества и стиля для каждого меломана. Эти проводные вкладыши в ярком красном цвете станут отличным дополнением вашего повседневного образа. Производятся в Китае под известным брендом Panasonic, что гарантирует надежность и долговечность устройства. Наушники оснащены 1,1-метровым кабелем, который обеспечивает свободу движений без лишних усилий. Разъём наушников стандарта jack 3.5 mm позволяет легко подключать их к большинству современных устройств, будь то смартфон, планшет или ноутбук. С сопротивлением 16? вы можете рассчитывать на мощный и чистый звук, который не оставит вас равнодушным. Хотя в данной модели отсутствует система активного шумоподавления, ее форма и конструкция вкладышей помогают минимизировать внешние шумы, позволяя вам сосредоточиться на любимой музыке. Эти наушники идеально подходят для тех, кто ценит простоту, надежность и насыщенный звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Panasonic RP-HJE125E-R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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