Наушники Panasonic RP-HJE125E-R
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Характеристики
Описание товара Наушники Panasonic RP-HJE125E-R
Представляем вашему вниманию наушники Panasonic — идеальное сочетание качества и стиля для каждого меломана. Эти проводные вкладыши в ярком красном цвете станут отличным дополнением вашего повседневного образа. Производятся в Китае под известным брендом Panasonic, что гарантирует надежность и долговечность устройства. Наушники оснащены 1,1-метровым кабелем, который обеспечивает свободу движений без лишних усилий. Разъём наушников стандарта jack 3.5 mm позволяет легко подключать их к большинству современных устройств, будь то смартфон, планшет или ноутбук. С сопротивлением 16? вы можете рассчитывать на мощный и чистый звук, который не оставит вас равнодушным. Хотя в данной модели отсутствует система активного шумоподавления, ее форма и конструкция вкладышей помогают минимизировать внешние шумы, позволяя вам сосредоточиться на любимой музыке. Эти наушники идеально подходят для тех, кто ценит простоту, надежность и насыщенный звук.
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