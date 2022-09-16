Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 138436
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FLEETWOOD MAC
Коллекция FLEETWOOD MAC
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитFleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитFleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитFleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитFleetwood Mac - Tango In The Night (0081227935610) виниловая пла...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Second Hand News
|2:42
|A2
|Dreams
|4:15
|A3
|Never Going Back Again
|2:02
|A4
|Don't Stop
|3:10
|A5
|Go Your Own Way
|3:40
|A6
|Songbird
|3:18
|B1
|The Chain
|4:27
|B2
|You Make Loving Fun
|3:33
|B3
|I Don't Want To Know
|3:13
|B4
|Oh Daddy
|3:54
|B5
|Gold Dust Woman
|5:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитOST - The Colors Within (Kensuke Ushio) (coloured) (019802967861...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитJimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAir - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMuse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитPortugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитCohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Second Hand News
|2:42
|A2
|Dreams
|4:15
|A3
|Never Going Back Again
|2:02
|A4
|Don't Stop
|3:10
|A5
|Go Your Own Way
|3:40
|A6
|Songbird
|3:18
|B1
|The Chain
|4:27
|B2
|You Make Loving Fun
|3:33
|B3
|I Don't Want To Know
|3:13
|B4
|Oh Daddy
|3:54
|B5
|Gold Dust Woman
|5:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Цена,скорость доставки
Недостатки:
Немного мятый конверт
Достоинства:
Прекрасное издание классического альбома.
Комментарий:
Цена винила
Достоинства:
Легендарный альбом, трек из которого спустя много лет вернулся в чарты благодаря ролику из тиктока. Прекрасный альбом, хорошее переиздание.
Комментарий:
Здесь получилась самая низкая цена. Доставили в течение трёх дней. Именинник был доволен. Рекомендую.
Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка
Достоинства:
Цена,скорость доставки
Недостатки:
Немного мятый конверт
Достоинства:
Прекрасное издание классического альбома.
Комментарий:
Цена винила
Достоинства:
Легендарный альбом, трек из которого спустя много лет вернулся в чарты благодаря ролику из тиктока. Прекрасный альбом, хорошее переиздание.
Комментарий:
Здесь получилась самая низкая цена. Доставили в течение трёх дней. Именинник был доволен. Рекомендую.