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Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 6
Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 6
  • Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 138436
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Коллекция FLEETWOOD MAC
filter_none Товар входит в коллекцию FLEETWOOD MAC

Коллекция FLEETWOOD MAC


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка

Track List

A1Second Hand News2:42
A2Dreams4:15
A3Never Going Back Again2:02
A4Don't Stop3:10
A5Go Your Own Way3:40
A6Songbird3:18
B1The Chain4:27
B2You Make Loving Fun3:33
B3I Don't Want To Know3:13
B4Oh Daddy3:54
B5Gold Dust Woman5:13

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Rumors (0093624979357) виниловая пластинка

16.09.2022
Ширяева Ольга Александровна

Достоинства:
Цена,скорость доставки

Недостатки:
Немного мятый конверт
30.07.2022
максим

Достоинства:
Прекрасное издание классического альбома.

Комментарий:
Цена винила
20.04.2021
Рустам

Достоинства:
Легендарный альбом, трек из которого спустя много лет вернулся в чарты благодаря ролику из тиктока. Прекрасный альбом, хорошее переиздание.

Комментарий:
Здесь получилась самая низкая цена. Доставили в течение трёх дней. Именинник был доволен. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Second Hand News2:42
A2Dreams4:15
A3Never Going Back Again2:02
A4Don't Stop3:10
A5Go Your Own Way3:40
A6Songbird3:18
B1The Chain4:27
B2You Make Loving Fun3:33
B3I Don't Want To Know3:13
B4Oh Daddy3:54
B5Gold Dust Woman5:13
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.09.2022
Ширяева Ольга Александровна

Достоинства:
Цена,скорость доставки

Недостатки:
Немного мятый конверт
30.07.2022
максим

Достоинства:
Прекрасное издание классического альбома.

Комментарий:
Цена винила
20.04.2021
Рустам

Достоинства:
Легендарный альбом, трек из которого спустя много лет вернулся в чарты благодаря ролику из тиктока. Прекрасный альбом, хорошее переиздание.

Комментарий:
Здесь получилась самая низкая цена. Доставили в течение трёх дней. Именинник был доволен. Рекомендую.


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