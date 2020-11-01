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Лампа солевая Zenet Колокол

Артикул: 73076
Лампа солевая Колокол
1 290 руб. 
2 390 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73076
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZenet
Тип товараЛампа солевая
Материал плафонасоль природная
Обслуживаемая площадь9 кв. м
Цветоранжевый
Мощность, Вт15
Тип цоколяE14
Ионизацияда
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
ПроизводствоПакистан
Высота, см20
Длина, см11
Ширина, см11
Вес, кг3

Лампа солевая "Колокол"- это плафон, изготовленный из кристаллической каменной соли, которую добывают на территории Пакистана. Солевая лампа благотворно влияет на здоровье и помогает в лечении болезней. Лампа солевая "Колокол" станет прекрасным дополнением к интерьеру.

Особенности:

  • Солевая лампа сделана из каменной соли, которую добывают на территории Пакистана;
  • Лампа содержит максимум микроэлементов (бром, йод и другие);
  • В выключенном состоянии лампа впитывает влагу из воздуха;
  • Солевая лампа снимает стресс и заряжает положительной энергией;
  • Солевая лампа снижает количество микробов и вирусов в воздухе;
  • Рекомендуется при заболеваниях астмой, аллергии, хронических бронхитов, хронического насморка, частых простуд и др.

Комплектация:

  • Солевая лампа;
  • Лампочка.



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Самовывоз невозможен
Лампа солевая Zenet Колокол - стоимость товара 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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