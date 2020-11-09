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Измельчитель Arnica Rapid mini голубой

Артикул: 229697
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  • Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 9
  • Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 10
  • Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 11
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 1
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 2
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 3
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 4
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 5
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 6
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 7
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 8
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 9
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 10
Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - фото 11
2 390 руб. 
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Артикул: 229697
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Rapid
filter_noneТовар входит в коллекцию Rapid
БрендARNICA
Тип товараБлендеры
Емкость измельчителя, л1.1
Комплектациячаша, четыре ножа измельчителя (два верхних и два нижних)
Материал корпусапластик
Мощность, Вт500
Основной цветголубой
Типизмельчитель
Вес, кг1,5
Длина сетевого шнура1,2 м
Arnica Rapid mini - это стильный измельчитель с четырьмя ножами, которые легко измельчат твердые овощи, зелень и помогут сделать легкий смузи. Двойное лезвие из нержавеющей стали прослужит долгое время. Благодаря мощности двигателя 500 Вт, можно в считанные минуты измельчить любые продукты. Объем чаши 1100 мл позволяет перемолоть пищу даже для большой семьи. Двигатель измельчителя приводится в действие нажатием на верхнюю кнопку. С помощью прибора можно нарезать овощи и приготовить салат, сделать суп-пюре, смешать коктейль и многое другое. Чаша изготовлена из прочного пластика. Измельчитель легок и прост в использовании, его легко разбирать и мыть.


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Измельчитель Arnica Rapid mini голубой - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2390 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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