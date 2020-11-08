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Щеточка для очищения пор COSRX Blackhead Brush

Артикул: 225398
  • Щеточка для очищения пор COSRX Blackhead Brush - фото 1
  • Щеточка для очищения пор COSRX Blackhead Brush - фото 2
Щеточка для очищения пор COSRX Blackhead Brush - фото 1
Щеточка для очищения пор COSRX Blackhead Brush - фото 2
1 140 руб. 
1 530 руб. 

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Артикул: 225398
В наличии
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БрендCOSRX
Тип товараЩетки
Применениесмочить кисть теплой водой, нанести очищающее средство, вспенить и круговыми движениями очистить кожу лица, особое внимание уделяя областям с черными точками
Чистые поры, сияющее свежестью и здоровьем лицо. Специальная кисточка от COSRX не только ускорит, но и улучшит процесс очищения кожи, как ее поверхности, так и пор.


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Щеточка для очищения пор COSRX Blackhead Brush - купить по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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