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Блендер Kitfort КТ-1358

(1)
Артикул: 220722
  • Блендер Kitfort КТ-1358 - фото 1
  • Блендер Kitfort КТ-1358 - фото 2
  • Блендер Kitfort КТ-1358 - фото 3
  • Блендер Kitfort КТ-1358 - фото 4
Блендер Kitfort КТ-1358 - фото 1
Блендер Kitfort КТ-1358 - фото 2
Блендер Kitfort КТ-1358 - фото 3
Блендер Kitfort КТ-1358 - фото 4
3 990 руб. 
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+ 86 КэтКоинов
Артикул: 220722
В наличии
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БрендKitfort
Тип товараБлендеры
Блендер Kitfort КТ-1358


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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19.09.2019
Достоинства:
Выполнен из качественных материалов, удобные режимы,острые ножи

Недостатки:
Не совсем легко снимается чаша

Комментарий:
Радуюсь блендеру как маленький ребенок новой игрушке :) Очень довольна покупкой. Блендер перемалывает и взбивает любые продукты до состояния воздушного пюре. Молочные и фруктовые коктейли получаются на ура)

Самовывоз невозможен
Блендер Kitfort КТ-1358 - стоимость товара 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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