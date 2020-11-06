Виниловая пластинка Twenty One Pilots, Blurryface (0075678669637)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|75678669637
|Исполнитель
|Twenty One Pilots
|Альбом (сингл)
|BLURRYFACE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|31.07.2015
|A1
|Heavydirtysoul
|3:55
|A2
|Stressed Out
|3:22
|A3
|Ride
|3:35
|A4
|Fairly Local
|3:27
|B1
|Tear In My Heart
|3:09
|B2
|Lane Boy
|4:13
|B3
|The Judge
|4:58
|C1
|Doubt
|3:12
|C2
|Polarize
|3:47
|C3
|We Don't Believe What's On TV
|2:57
|C4
|Message Man
|4:00
|D1
|Hometown
|3:55
|D2
|Not Today
|3:58
|D3
|Goner
|3:57
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