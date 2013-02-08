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Foals - Holy Fire (0825646522248) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foals - Holy Fire (0825646522248) виниловая пластинка

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Foals - Holy Fire (0825646522248) виниловая пластинка - фото 1
Foals - Holy Fire (0825646522248) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.02.2013
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
HOLY FIRE
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Foals - Holy Fire (0825646522248) виниловая пластинка - фото 1
  • Foals - Holy Fire (0825646522248) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98846
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.02.2013
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
HOLY FIRE
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foals - Holy Fire (0825646522248) виниловая пластинка

Track List

A1Prelude4:08
A2Inhaler4:53
A3My Number4:01
A4Bad Habit4:41
A5Everytime4:02
A6Late Night5:28
B1Out Of The Woods3:25
B2Milk & Black Spiders5:18
B3Providence4:08
B4Stepson4:49
B5Moon4:53

Отзывы о товаре Foals - Holy Fire (0825646522248) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.02.2013
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
HOLY FIRE
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Prelude4:08
A2Inhaler4:53
A3My Number4:01
A4Bad Habit4:41
A5Everytime4:02
A6Late Night5:28
B1Out Of The Woods3:25
B2Milk & Black Spiders5:18
B3Providence4:08
B4Stepson4:49
B5Moon4:53
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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