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Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка

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Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка - фото 1
Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка - фото 2
Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Песни Нашего Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам, Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка - фото 1
  • Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка - фото 2
  • Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Песни Нашего Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам, Ретро
Трек-лист
Ты не печалься, Два берега, Старый клён, Колыбельная, Три тополя на Плющихе, Молодёжная, Капитан, Вратарь, Песня рыбака, Огней так много золотых, Песня о друге, Мой младший брат, Нежность.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу золотой эпохи кинематографа СССР с уникальной виниловой пластинкой, напоенной легендарными песнями из культовых советских фильмов. Эта коллекция — настоящее сокровище для любителей классики, музыки и кино.

Отзывы о товаре Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Песни Нашего Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам, Ретро
Трек-лист
Ты не печалься, Два берега, Старый клён, Колыбельная, Три тополя на Плющихе, Молодёжная, Капитан, Вратарь, Песня рыбака, Огней так много золотых, Песня о друге, Мой младший брат, Нежность.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Погрузитесь в атмосферу золотой эпохи кинематографа СССР с уникальной виниловой пластинкой, напоенной легендарными песнями из культовых советских фильмов. Эта коллекция — настоящее сокровище для любителей классики, музыки и кино.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сборник - Песни Нашего Кино (4640068806576) виниловая пластинка – стоимость товара 2510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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