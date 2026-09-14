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Ludwig Van Beethoven - Symphony No.6 Pastoral (8719039007707) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ludwig Van Beethoven - Symphony No.6 Pastoral (8719039007707) виниловая пластинка

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Ludwig Van Beethoven - Symphony No.6 Pastoral (8719039007707) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ludwig van Beethoven
Альбом (сингл)
Symphony No.6 Pastoral
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ludwig Van Beethoven - Symphony No.6 Pastoral (8719039007707) - фото 1
  • Ludwig Van Beethoven - Symphony No.6 Pastoral (8719039007707) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732968
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ludwig van Beethoven
Альбом (сингл)
Symphony No.6 Pastoral
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande, Szene am Bach (Scene by the Brook): Andante molto mosso, Lustiges Zusammensein der Landleute (Merry Gathering of Country Folk): Allegro, Gewitter - Sturm (Thunderstorm): Allegro, Hirtengesang. Frohe und dankbare Gef?hle nach dem Sturm
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ludwig Van Beethoven - Symphony No.6 Pastoral (8719039007707) виниловая пластинка

Погрузитесь в безмятежную красоту природы с любимой «Пасторальной» симфонией Бетховена, ярко исполненной Гербертом фон Караяном и легендарным Берлинским филармоническим оркестром. Этот изысканный релиз на виниловой пластинке представляет одну из самых знаковых интерпретаций Шестой симфонии Бетховена — глубоко прочувствованное, мастерски сбалансированное исполнение, не утратившее своей силы. От нежного шепота природы в первой части, через драматическую грозу, до радостного, гимнического финала, интерпретация Караяна разворачивает звуковой ландшафт, одновременно интимный и монументальный, раскрывая новые эмоциональные глубины с каждым прослушиванием.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ludwig van Beethoven
Альбом (сингл)
Symphony No.6 Pastoral
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande, Szene am Bach (Scene by the Brook): Andante molto mosso, Lustiges Zusammensein der Landleute (Merry Gathering of Country Folk): Allegro, Gewitter - Sturm (Thunderstorm): Allegro, Hirtengesang. Frohe und dankbare Gef?hle nach dem Sturm
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Погрузитесь в безмятежную красоту природы с любимой «Пасторальной» симфонией Бетховена, ярко исполненной Гербертом фон Караяном и легендарным Берлинским филармоническим оркестром. Этот изысканный релиз на виниловой пластинке представляет одну из самых знаковых интерпретаций Шестой симфонии Бетховена — глубоко прочувствованное, мастерски сбалансированное исполнение, не утратившее своей силы. От нежного шепота природы в первой части, через драматическую грозу, до радостного, гимнического финала, интерпретация Караяна разворачивает звуковой ландшафт, одновременно интимный и монументальный, раскрывая новые эмоциональные глубины с каждым прослушиванием.


Теги товара: Цветной винил
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