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Elvis Presley - This Is… (Solid White/Purple/Blue) (8719039007585) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - This Is… (Solid White/Purple/Blue) (8719039007585) виниловая пластинка

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Elvis Presley - This Is… (Solid White/Purple/Blue) (8719039007585) - фото 1
Elvis Presley - This Is… (Solid White/Purple/Blue) (8719039007585) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
This Is…
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - This Is… (Solid White/Purple/Blue) (8719039007585) - фото 1
  • Elvis Presley - This Is… (Solid White/Purple/Blue) (8719039007585) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732967
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
This Is…
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Heartbreak hotel, I want you, i need you, i love you, Hound dog, Don't be cruel, Love me tender, Too much, All shook up, (let me be your) teddy bear, Don't, A10 Hard headed woman, Jailhouse rock, One night, (now and then there's) a fool such as i, Stuck on you, It's now or never, Are you lonesome tonight?, Can't help falling in love, Good luck charm, Return to sender
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - This Is… (Solid White/Purple/Blue) (8719039007585) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak hotel, I want you, i need you, i love you, Hound dog, Don't be cruel, Love me tender, Too much, All shook up, (let me be your) teddy bear, Don't, A10 Hard headed woman, Jailhouse rock, One night, (now and then there's) a fool such as i, Stuck on you, It's now or never, Are you lonesome tonight?, Can't help falling in love, Good luck charm, Return to sender



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Elvis Presley - This Is… (Solid White/Purple/Blue) (8719039007585) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
This Is…
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Heartbreak hotel, I want you, i need you, i love you, Hound dog, Don't be cruel, Love me tender, Too much, All shook up, (let me be your) teddy bear, Don't, A10 Hard headed woman, Jailhouse rock, One night, (now and then there's) a fool such as i, Stuck on you, It's now or never, Are you lonesome tonight?, Can't help falling in love, Good luck charm, Return to sender
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak hotel, I want you, i need you, i love you, Hound dog, Don't be cruel, Love me tender, Too much, All shook up, (let me be your) teddy bear, Don't, A10 Hard headed woman, Jailhouse rock, One night, (now and then there's) a fool such as i, Stuck on you, It's now or never, Are you lonesome tonight?, Can't help falling in love, Good luck charm, Return to sender


Теги товара: Цветной винил
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