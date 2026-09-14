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Various Artists - I Love Retro Dance 90S Vol.3 (5889920210127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - I Love Retro Dance 90S Vol.3 (5889920210127) виниловая пластинка

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Various Artists - I Love Retro Dance 90S Vol.3 (5889920210127) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - I Love Retro Dance 90S Vol.3 (5889920210127) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - I Love Retro Dance 90S Vol.3 (5889920210127) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
I Love Retro Dance 90S Vol.3
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - I Love Retro Dance 90S Vol.3 (5889920210127) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - I Love Retro Dance 90S Vol.3 (5889920210127) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - I Love Retro Dance 90S Vol.3 (5889920210127) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727402
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Характеристики

Бренд
New Hargent Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New Hargent Media
Barcode
[5889920210127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
I Love Retro Dance 90S Vol.3
Жанр
Диско
Трек-лист
Me & My–Dub-I-Dub, Ace Of Base–Living In Danger, Los Del Rio–Macarena (River Mix), Antique–Opa Opa, Real McCoy–Another Night (Ragga Mix), East 17–Let It Rain, Vengaboys–Megamix (Single Edit), Blue System–Laila, Regina–Day Bay Day (Extended Remix), Captain Jack–Together And Forever, Marcell Romanoff*–Baby I'd Love You To Want Me, Tania Evans from the Culture Beat–Mr. Vain
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - I Love Retro Dance 90S Vol.3 (5889920210127) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Me & My–Dub-I-Dub, Ace Of Base–Living In Danger, Los Del Rio–Macarena (River Mix), Antique–Opa Opa, Real McCoy–Another Night (Ragga Mix), East 17–Let It Rain, Vengaboys–Megamix (Single Edit), Blue System–Laila, Regina–Day Bay Day (Extended Remix), Captain Jack–Together And Forever, Marcell Romanoff*–Baby I'd Love You To Want Me, Tania Evans from the Culture Beat–Mr. Vain



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
New Hargent Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New Hargent Media
Barcode
[5889920210127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
I Love Retro Dance 90S Vol.3
Жанр
Диско
Трек-лист
Me & My–Dub-I-Dub, Ace Of Base–Living In Danger, Los Del Rio–Macarena (River Mix), Antique–Opa Opa, Real McCoy–Another Night (Ragga Mix), East 17–Let It Rain, Vengaboys–Megamix (Single Edit), Blue System–Laila, Regina–Day Bay Day (Extended Remix), Captain Jack–Together And Forever, Marcell Romanoff*–Baby I'd Love You To Want Me, Tania Evans from the Culture Beat–Mr. Vain
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Me & My–Dub-I-Dub, Ace Of Base–Living In Danger, Los Del Rio–Macarena (River Mix), Antique–Opa Opa, Real McCoy–Another Night (Ragga Mix), East 17–Let It Rain, Vengaboys–Megamix (Single Edit), Blue System–Laila, Regina–Day Bay Day (Extended Remix), Captain Jack–Together And Forever, Marcell Romanoff*–Baby I'd Love You To Want Me, Tania Evans from the Culture Beat–Mr. Vain


Теги товара: Limited Edition
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