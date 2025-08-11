Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка
Vertinski - именно так назывался первый сборник песен Александра Вертинского, выпущенный в 1993 году на CD, переиздание было осуществлено в 2000 году. Выпуском занималась русско-французская компания "Русский сезон", которая поставила себе задачу опубликовать всех самых значимых отечественных исполнителей. Многие песни были исполнены на стихи знаменитых русских поэтов, вроде Георгия Иванова ("Над розовым морем"), Всеволод Рождественский ("В нашей комнате"), Павел Шубин ("Аленушка"). Александр Вертинский (1889-1957 гг.) - русский поэт, певец, композитор, артист и кумир эстрады первой половины XX века. Был хорошо известен не только на родине, но и за рубежом, в частности - в США, где он проживал с 1934 года. Каждый его концерт заграницей собирал огромное количество зрителей, среди которых было много представителей русской эмиграции. Вернулся на родину в 1943 году, выступал на фронте. Скончался от сердечной недостаточности в 1957 году. В честь музыканта назван астероид (3669) Vertinskij, открытый 21 октября 1982 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
Достоинства:
Комментарий:
Благодарю Анастасию Александровну, за проделанный труд. Спасибо. Учитывая исходные записи, хорошего качества.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная прастинка виниловая, хорошо упакована. Огромное спасибо за коллекционные издания
Отзывы о товаре Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Благодарю Анастасию Александровну, за проделанный труд. Спасибо. Учитывая исходные записи, хорошего качества.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная прастинка виниловая, хорошо упакована. Огромное спасибо за коллекционные издания