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Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 1
Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 2
Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 3
Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 4
Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 5
Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 6
Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 7
Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Александр Вертинский
Альбом (сингл)
Vertinski
Жанр
Романс, Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 1
  • Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 2
  • Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 3
  • Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 4
  • Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 5
  • Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 6
  • Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 7
  • Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Александр Вертинский
Альбом (сингл)
Vertinski
Жанр
Романс, Ретро
Трек-лист
Чужие города, Над розовым морем, Прощальный ужин, Мадам, уже падают листья, Без женщин Маленькие актрисы, Танго Магнолия, Сторонааленькая балерина, Джимми-Пират, Палестинское танго, Дни бегут, В нашей комнате, Песенка о моей жене, Доченьки
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка

Vertinski - именно так назывался первый сборник песен Александра Вертинского, выпущенный в 1993 году на CD, переиздание было осуществлено в 2000 году. Выпуском занималась русско-французская компания "Русский сезон", которая поставила себе задачу опубликовать всех самых значимых отечественных исполнителей. Многие песни были исполнены на стихи знаменитых русских поэтов, вроде Георгия Иванова ("Над розовым морем"), Всеволод Рождественский ("В нашей комнате"), Павел Шубин ("Аленушка"). Александр Вертинский (1889-1957 гг.) - русский поэт, певец, композитор, артист и кумир эстрады первой половины XX века. Был хорошо известен не только на родине, но и за рубежом, в частности - в США, где он проживал с 1934 года. Каждый его концерт заграницей собирал огромное количество зрителей, среди которых было много представителей русской эмиграции. Вернулся на родину в 1943 году, выступал на фронте. Скончался от сердечной недостаточности в 1957 году. В честь музыканта назван астероид (3669) Vertinskij, открытый 21 октября 1982 года.



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Благодарю Анастасию Александровну, за проделанный труд. Спасибо. Учитывая исходные записи, хорошего качества.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Александр Бородин

Достоинства:


Комментарий:
Отличная прастинка виниловая, хорошо упакована. Огромное спасибо за коллекционные издания



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Александр Вертинский
Альбом (сингл)
Vertinski
Жанр
Романс, Ретро
Трек-лист
Чужие города, Над розовым морем, Прощальный ужин, Мадам, уже падают листья, Без женщин Маленькие актрисы, Танго Магнолия, Сторонааленькая балерина, Джимми-Пират, Палестинское танго, Дни бегут, В нашей комнате, Песенка о моей жене, Доченьки
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Vertinski - именно так назывался первый сборник песен Александра Вертинского, выпущенный в 1993 году на CD, переиздание было осуществлено в 2000 году. Выпуском занималась русско-французская компания "Русский сезон", которая поставила себе задачу опубликовать всех самых значимых отечественных исполнителей. Многие песни были исполнены на стихи знаменитых русских поэтов, вроде Георгия Иванова ("Над розовым морем"), Всеволод Рождественский ("В нашей комнате"), Павел Шубин ("Аленушка"). Александр Вертинский (1889-1957 гг.) - русский поэт, певец, композитор, артист и кумир эстрады первой половины XX века. Был хорошо известен не только на родине, но и за рубежом, в частности - в США, где он проживал с 1934 года. Каждый его концерт заграницей собирал огромное количество зрителей, среди которых было много представителей русской эмиграции. Вернулся на родину в 1943 году, выступал на фронте. Скончался от сердечной недостаточности в 1957 году. В честь музыканта назван астероид (3669) Vertinskij, открытый 21 октября 1982 года.


Теги товара: Эстрада
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Благодарю Анастасию Александровну, за проделанный труд. Спасибо. Учитывая исходные записи, хорошего качества.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Александр Бородин

Достоинства:


Комментарий:
Отличная прастинка виниловая, хорошо упакована. Огромное спасибо за коллекционные издания


Купить Вертинский Александр - Vertinski (4640004136518) виниловая пластинка - по цене 2510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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