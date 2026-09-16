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Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка

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Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка - фото 1
Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка - фото 2
Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ирония судьбы или с легким паром!
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка - фото 1
  • Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка - фото 2
  • Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718428
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ирония судьбы или с легким паром!
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, Со мною вот что происходит, Надежда, Ожидание праздника, Никого не будет в доме, Снег над Ленинградом, По улице моей который год, На Третьей улице строителей, На Тихорецкую состав отправится, С Новым годом!, Мне нравится, что вы больны не мной, Ария московского гостя, Последний вальс, Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий, Я спросил у ясеня, где моя любимая, С любимыми не расставайтесь, Мелодия
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка

«Я считаю Таривердиева одним из главных авторов фильма». Эльдар Рязанов Микаэл Таривердиев написал музыку для 130 фильмов, и для каждого находил новые сочетания инструментов и приёмы. Он одним из первых ввёл в мелодии для кино клавесин, добавил звуки города и начал писать нетипичные для советской эстрады романсы на стихи со сложной ритмикой. Микаэл Таривердиев ориентировался не на жанр, а на сюжет фильма "Ирония судьбы или с легким паром!". Он говорил: «Все мы — независимо от возраста — ждем, когда с неба (без всяких наших на то усилий) свалится на голову принц или принцесса. Прекрасные, очаровательные, любящие, которые нас поймут, как никто до этого не понимал». В этом «Ирония судьбы» походила на рождественскую сказку — светлую и романтичную. Такую же Таривердиев решил писать и музыку. В фильме звучит много фортепианной музыки. Исполнена она была лично композитором Микаэлом Таривердиевым. «Эльдара Рязанова Микаэл Леонович благодарил за возможность работать в фильме «Ирония судьбы», – вспоминала Вера Таривердиева. – Они совпадали с Эльдаром Александровичем в любви к высокой поэзии. Ведь они первыми широко предъявили советским зрителям Цветаеву, Ахмадулину. Эффект от той картины был таков, что их пели в подворотнях. Чтобы добиться такого исполнения музыки, которое звучит в фильме, Таривердиев на репетициях с Аллой Пугачевой не жалел сил. К каждой песне сделали минимум 30 дублей».



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ирония судьбы или с легким паром!
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, Со мною вот что происходит, Надежда, Ожидание праздника, Никого не будет в доме, Снег над Ленинградом, По улице моей который год, На Третьей улице строителей, На Тихорецкую состав отправится, С Новым годом!, Мне нравится, что вы больны не мной, Ария московского гостя, Последний вальс, Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий, Я спросил у ясеня, где моя любимая, С любимыми не расставайтесь, Мелодия
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Я считаю Таривердиева одним из главных авторов фильма». Эльдар Рязанов Микаэл Таривердиев написал музыку для 130 фильмов, и для каждого находил новые сочетания инструментов и приёмы. Он одним из первых ввёл в мелодии для кино клавесин, добавил звуки города и начал писать нетипичные для советской эстрады романсы на стихи со сложной ритмикой. Микаэл Таривердиев ориентировался не на жанр, а на сюжет фильма "Ирония судьбы или с легким паром!". Он говорил: «Все мы — независимо от возраста — ждем, когда с неба (без всяких наших на то усилий) свалится на голову принц или принцесса. Прекрасные, очаровательные, любящие, которые нас поймут, как никто до этого не понимал». В этом «Ирония судьбы» походила на рождественскую сказку — светлую и романтичную. Такую же Таривердиев решил писать и музыку. В фильме звучит много фортепианной музыки. Исполнена она была лично композитором Микаэлом Таривердиевым. «Эльдара Рязанова Микаэл Леонович благодарил за возможность работать в фильме «Ирония судьбы», – вспоминала Вера Таривердиева. – Они совпадали с Эльдаром Александровичем в любви к высокой поэзии. Ведь они первыми широко предъявили советским зрителям Цветаеву, Ахмадулину. Эффект от той картины был таков, что их пели в подворотнях. Чтобы добиться такого исполнения музыки, которое звучит в фильме, Таривердиев на репетициях с Аллой Пугачевой не жалел сил. К каждой песне сделали минимум 30 дублей».


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микаэл Таривердиев - Ирония Судьбы Или С Легким Паром! (4680068802110) виниловая пластинка - по цене 2510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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