Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Герой Асфальта
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 718348
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Герой Асфальта
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
На Службе Силы Зла, Герой Асфальта, Мертвая Зона, Тысяча Сто, Улица Роз, Баллада О Древнерусском Воине
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка
Советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы, которые вместе составляют плеяду, называемую «Семейкой Арии».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Герой Асфальта
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
На Службе Силы Зла, Герой Асфальта, Мертвая Зона, Тысяча Сто, Улица Роз, Баллада О Древнерусском Воине
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы, которые вместе составляют плеяду, называемую «Семейкой Арии».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
Достоинства:
Комментарий:
для коллекции вполне, сойдёт. винил ровный, ни заиканий ни песка нет, высокие малость завышены.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка от продавца 5*,качество конверта 4* и то только за антистатик,полиграфия еле на 3* тянет,качество звучания оставляет желать лучшего,учитывая ремастер 2022 года,как указано, мои соболезнования тем пострадавшим,кому достанется данный винил дороже 3К,4* только за воспоминания о конце 80-х . Качество обложки, действительно,оставляет желать лучшего и перескок на первом треке прям как и было)))
Достоинства:
Комментарий:
Покупал, как подарок на день рождения товарищу. Он доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Самый драйвовый альбом Арии !!! В 1987 году - это был снос башки !!! Хотя и сейчас он слушается на одном дыхании ! У меня есть экземпляр фирмы Мелодия - берегу , как Зеницу ока !!!
Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
для коллекции вполне, сойдёт. винил ровный, ни заиканий ни песка нет, высокие малость завышены.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка от продавца 5*,качество конверта 4* и то только за антистатик,полиграфия еле на 3* тянет,качество звучания оставляет желать лучшего,учитывая ремастер 2022 года,как указано, мои соболезнования тем пострадавшим,кому достанется данный винил дороже 3К,4* только за воспоминания о конце 80-х . Качество обложки, действительно,оставляет желать лучшего и перескок на первом треке прям как и было)))
Достоинства:
Комментарий:
Покупал, как подарок на день рождения товарищу. Он доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Самый драйвовый альбом Арии !!! В 1987 году - это был снос башки !!! Хотя и сейчас он слушается на одном дыхании ! У меня есть экземпляр фирмы Мелодия - берегу , как Зеницу ока !!!