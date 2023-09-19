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Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 1
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 2
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 3
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 4
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 5
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 6
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 7
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 8
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 9
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 10
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 1
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 2
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 3
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 4
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 5
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 6
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 7
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 8
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 9
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 10
  • Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98765
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Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Strange Days "The Doors", You're Lost Little Girl "The Doors", Love Me Two Times "The Doors", Unhappy Girl "The Doors", Horse Latitudes "The Doors", Moonlight Drive "The Doors", People Are Strange "The Doors", My Eyes Have Seen You "The Doors", I Can't See Your Face In My Mind "The Doors", When The Music's Over "The Doors"
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка

Track List

A1Strange Days3:05
A2You're Lost Little Girl3:01
A3Love Me Two Times3:23
A4Unhappy Girl2:00
A5Horse Latitudes1:30
A6Moonlight Drive3:00
B1People Are Strange2:10
B2My Eyes Have Seen You2:22
B3I Can't See Your Face In My Mind3:18
B4When The Music's Over11:00

Отзывы о товаре Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка

19.09.2023
Михаил

Достоинства:
Хороший альбом. Не дорого.

Недостатки:
Звук не очень.
22.08.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Второй альбом американской рок-группы The Doors , выпущен в конце 1967 года . В списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone занимает 407 место .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Так мрачно , величественно и завораживающе в ту пору всё-таки не играл никто . Самый мрачный и психоделичный альбом The Doors . Переиздание в стерео-версии на чёрном 180-граммовом аудиофильском виниле 2009 года . Релиз зачётный по звучанию и оформлению . Радует внутренний конверт с текстами песен на одной стороне , и фото группы на другой .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Strange Days "The Doors", You're Lost Little Girl "The Doors", Love Me Two Times "The Doors", Unhappy Girl "The Doors", Horse Latitudes "The Doors", Moonlight Drive "The Doors", People Are Strange "The Doors", My Eyes Have Seen You "The Doors", I Can't See Your Face In My Mind "The Doors", When The Music's Over "The Doors"
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Strange Days3:05
A2You're Lost Little Girl3:01
A3Love Me Two Times3:23
A4Unhappy Girl2:00
A5Horse Latitudes1:30
A6Moonlight Drive3:00
B1People Are Strange2:10
B2My Eyes Have Seen You2:22
B3I Can't See Your Face In My Mind3:18
B4When The Music's Over11:00
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.09.2023
Михаил

Достоинства:
Хороший альбом. Не дорого.

Недостатки:
Звук не очень.
22.08.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Второй альбом американской рок-группы The Doors , выпущен в конце 1967 года . В списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone занимает 407 место .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Так мрачно , величественно и завораживающе в ту пору всё-таки не играл никто . Самый мрачный и психоделичный альбом The Doors . Переиздание в стерео-версии на чёрном 180-граммовом аудиофильском виниле 2009 года . Релиз зачётный по звучанию и оформлению . Радует внутренний конверт с текстами песен на одной стороне , и фото группы на другой .


Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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