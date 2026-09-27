Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лопата траншейная СИБРТЕХ 61474, 125х360х1150 мм, цельнометаллическая
Цельнометаллическая траншейная лопата Сибртех 61474 размером 125 х 360 х 1150 мм предназначена для создания новых траншей и очистки старых, также используется для посадки деревьев и кустарников. Загнутый верхний край (наступ) облегчает погружение в грунт. Цельновырубная тулейка приварена к черенку, что увеличивает прочность конструкции. Инструмент пригодится во время проведения садово-огородных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — клиновидное полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали толщиной 1,9 мм и закалено.
- Надежность — стальной черенок не сломается даже при высоких нагрузках.
- Долговечность — покрытие молотковой эмалью защищает инструмент от образования коррозии.
- Комфортная работа — дополнительная рукоятка позволяет прикладывать значительные усилия.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Цельнометаллическая траншейная лопата Сибртех 61474 размером 125 х 360 х 1150 мм предназначена для создания новых траншей и очистки старых, также используется для посадки деревьев и кустарников. Загнутый верхний край (наступ) облегчает погружение в грунт. Цельновырубная тулейка приварена к черенку, что увеличивает прочность конструкции. Инструмент пригодится во время проведения садово-огородных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — клиновидное полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали толщиной 1,9 мм и закалено.
- Надежность — стальной черенок не сломается даже при высоких нагрузках.
- Долговечность — покрытие молотковой эмалью защищает инструмент от образования коррозии.
- Комфортная работа — дополнительная рукоятка позволяет прикладывать значительные усилия.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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