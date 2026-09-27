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Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2" 15м, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2" 15м, LUXE

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Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 1
Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 2
Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 3
Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 4
Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 5
Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 6
Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 7
Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 8
Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
15
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 7
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 8
  • Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2&quot; 15м, LUXE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745193
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х8
Вес, кг.
2.38

Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2" 15м, LUXE

Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2" 15м, LUXE

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2" 15м, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
30
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2" 15м, LUXE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный PALISAD 67600, 1/2" 15м, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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