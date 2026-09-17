Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Длина, м
22.2
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
16
Количество режимов полива
1
Площадь полива
290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
В наличии
Код товара: 745281
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Длина, м
22.2
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
16
Количество режимов полива
1
Площадь полива
290
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
15
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х15х8
Вес, г.
980
Описание товара Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE
Дождеватель предназначен для стационарного орошения участков прямоугольной формы площадью до 290 кв.м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 16 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях. Дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe, поэтому его подключение занимает несколько секунд.
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Длина, м
22.2
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
16
Количество режимов полива
1
Площадь полива
290
Форма участка полива
прямоугольник
Развернуть
Ширина, см
15
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Дождеватель предназначен для стационарного орошения участков прямоугольной формы площадью до 290 кв.м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 16 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях. Дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe, поэтому его подключение занимает несколько секунд.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - стоимость товара 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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