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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE

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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Длина, м
22.2
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
16
Количество режимов полива
1
Площадь полива
290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745281
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE
1 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Длина, м
22.2
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
16
Количество режимов полива
1
Площадь полива
290
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
15
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х15х8
Вес, г.
980

Описание товара Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE

Дождеватель предназначен для стационарного орошения участков прямоугольной формы площадью до 290 кв.м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 16 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях. Дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe, поэтому его подключение занимает несколько секунд.

Отзывы о товаре Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Длина, м
22.2
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
осцилирующий
Дальность полива
16
Количество режимов полива
1
Площадь полива
290
Форма участка полива
прямоугольник
Развернуть
Ширина, см
15
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Дождеватель предназначен для стационарного орошения участков прямоугольной формы площадью до 290 кв.м. Угол орошения регулируется, поэтому можно выбрать режим правого, левого либо центрального полива. Есть возможность установки дальности разбрызгивания до 16 м. Распылитель используется для ухода за растительностью на загородном участке и прочих озелененных территориях. Дождеватель имеет универсальный штуцер, совместимый с коннекторами всех поливочных систем Palisad и Palisad Luxe, поэтому его подключение занимает несколько секунд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель осцилирующий PALISAD 65490, 16 форсунок, регулировка зоны полива, LUXE - стоимость товара 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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