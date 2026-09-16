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Пистолет поливочный RACO 484C, 8 режимов, пластиковый с TPR (4255-55/484C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный RACO 484C, 8 режимов, пластиковый с TPR (4255-55/484C)

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Пистолет поливочный RACO 484C, 8 режимов, пластиковый с TPR (4255-55/484C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696967
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолет поливочный RACO 484C, 8 режимов, пластиковый с TPR (4255-55/484C)
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
5
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х5
Вес, г.
180

Описание товара Пистолет поливочный RACO 484C, 8 режимов, пластиковый с TPR (4255-55/484C)

Поливочный пластиковый пистолет с TPR RACO 484C 8 режимов 4255-55/484C – незаменимый помощник на садовом участке. Используется для полива и орошения различных культур. Плавная регулировка напора дает возможность управлять пистолетом одной рукой. Восемь режимов работы (мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя) позволяют подобрать наиболее подходящий для любого растения. Эргономичная рукоятка с TPR-покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает в процессе работы.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 484C, 8 режимов, пластиковый с TPR (4255-55/484C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
5
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный пластиковый пистолет с TPR RACO 484C 8 режимов 4255-55/484C – незаменимый помощник на садовом участке. Используется для полива и орошения различных культур. Плавная регулировка напора дает возможность управлять пистолетом одной рукой. Восемь режимов работы (мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя) позволяют подобрать наиболее подходящий для любого растения. Эргономичная рукоятка с TPR-покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает в процессе работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 484C, 8 режимов, пластиковый с TPR (4255-55/484C) - купить по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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