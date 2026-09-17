Разветвитель PALISAD 66523, 2- х канальный, регулируемый, внешняя и внутренняя резьба 3/4", латунный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
В наличии
Код товара: 745122
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
разветвитель
Материал
металл
Тип фитинга
разветвитель
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
11.5
Высота, см
3.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х4
Вес, г.
250
Описание товара Разветвитель PALISAD 66523, 2- х канальный, регулируемый, внешняя и внутренняя резьба 3/4", латунный
Латунный регулируемый 2-канальный разветвитель Palisad 66523 с внешней и внутренней резьбой 3/4 дюйма служит для разветвления водопроводной магистрали. Его устанавливают на отвод или кран с внешней резьбой либо подключают к линии через адаптер 65850. Соединяется со шлангами при помощи адаптеров 65840, 65825. Поможет смонтировать надежную систему полива на дачном участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
разветвитель
Материал
металл
Тип фитинга
разветвитель
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
8
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
11.5
Высота, см
3.9
Развернуть
Страна производитель
Китай
Латунный регулируемый 2-канальный разветвитель Palisad 66523 с внешней и внутренней резьбой 3/4 дюйма служит для разветвления водопроводной магистрали. Его устанавливают на отвод или кран с внешней резьбой либо подключают к линии через адаптер 65850. Соединяется со шлангами при помощи адаптеров 65840, 65825. Поможет смонтировать надежную систему полива на дачном участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Разветвитель PALISAD 66523, 2- х канальный, регулируемый, внешняя и внутренняя резьба 3/4", латунный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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