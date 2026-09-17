Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67360, 3-х слойный, 1/2", 15 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
В наличии
Код товара: 745142
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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1 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
20
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х25х13
Вес, кг.
2.13
Описание товара Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67360, 3-х слойный, 1/2", 15 м
Трехслойный армированный поливочный шланг Palisad 67360 диаметром 1/2" и длиной 15 м, с прозрачными стенками, используется для создания системы орошения. За счет эластичности устойчив к перекручиванию и образованию заломов, поэтому прослужит не один сезон. Шланг пригодится владельцам дачных участков.
Преимущества
- Повышенная прочность — шланг изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и армирован нитью из полиэстера.
- Высокий ресурс — армирующая нить обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
- Надежность и устойчивость к нагрузкам — толщина стенок составляет 2,4 мм, шланг выдерживает давление до 19 бар.
- Удобное использование — прозрачные стенки позволяют контролировать степень загрязнения шланга.
- Устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
20
Страна производитель
Россия
Трехслойный армированный поливочный шланг Palisad 67360 диаметром 1/2" и длиной 15 м, с прозрачными стенками, используется для создания системы орошения. За счет эластичности устойчив к перекручиванию и образованию заломов, поэтому прослужит не один сезон. Шланг пригодится владельцам дачных участков.
Преимущества
- Повышенная прочность — шланг изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ) и армирован нитью из полиэстера.
- Высокий ресурс — армирующая нить обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
- Надежность и устойчивость к нагрузкам — толщина стенок составляет 2,4 мм, шланг выдерживает давление до 19 бар.
- Удобное использование — прозрачные стенки позволяют контролировать степень загрязнения шланга.
- Устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67360, 3-х слойный, 1/2", 15 м - по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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