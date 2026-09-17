Top.Mail.Ru
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4", 25 м, урожайный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4", 25 м, урожайный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 1
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 2
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 3
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 4
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 5
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 6
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
25
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 1
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 2
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 3
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 4
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 5
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 6
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4&quot;, 25 м, урожайный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745155
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4", 25 м, урожайный
1 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
15
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
37
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х17
Вес, кг.
3.92

Описание товара Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4", 25 м, урожайный

Поливочный набор СибрТех с 25-метровым шлангом — практичное решение для организации полива на участке. Шланг рассчитан на давление до 15 бар, а диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими источниками воды. Набор поддерживает забор воды как из ёмкости, так и из водопровода, поэтому подходит для разных условий использования. Форма участка полива — прямоугольник. Изделие выполнено из пластика, весит 3,73 кг и имеет размеры 37?17 см — удобно для размещения и хранения. Без рассеивателя, регулятора расхода воды и фиксатора для длительного полива.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4", 25 м, урожайный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
25
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
15
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
37
Высота, см
17
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор СибрТех с 25-метровым шлангом — практичное решение для организации полива на участке. Шланг рассчитан на давление до 15 бар, а диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими источниками воды. Набор поддерживает забор воды как из ёмкости, так и из водопровода, поэтому подходит для разных условий использования. Форма участка полива — прямоугольник. Изделие выполнено из пластика, весит 3,73 кг и имеет размеры 37?17 см — удобно для размещения и хранения. Без рассеивателя, регулятора расхода воды и фиксатора для длительного полива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674382, 3/4", 25 м, урожайный – стоимость товара 1070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...