Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
В наличии
Код товара: 696976
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1 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
23.5
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х1
Вес, г.
680
Описание товара Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22)
Набор поливочный РОСТОК 428498-22, предназначен для полива растений. Небольшой вес набора существенно снижает усталость при выполнении поливочных работ. Шланг не перекручивается и не заламывается. Компактные размеры упрощаются процесс хранения и транспортировки. Способность шланга удлиняться до 3-х раз под напором воды позволяет значительно расширить зону полива. Форма и напор струи на выходе регулируется путем выбора одного из семи режимов распылителя (жесткая струя, душ, плоская струя, центр, конус, слабая струя, аэрирование) для более бережного полива любых садовых культур. Рабочее давление - 3 атм. Не рекомендуется использовать набор при давлении воды более 5 атм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
23.5
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Набор поливочный РОСТОК 428498-22, предназначен для полива растений. Небольшой вес набора существенно снижает усталость при выполнении поливочных работ. Шланг не перекручивается и не заламывается. Компактные размеры упрощаются процесс хранения и транспортировки. Способность шланга удлиняться до 3-х раз под напором воды позволяет значительно расширить зону полива. Форма и напор струи на выходе регулируется путем выбора одного из семи режимов распылителя (жесткая струя, душ, плоская струя, центр, конус, слабая струя, аэрирование) для более бережного полива любых садовых культур. Рабочее давление - 3 атм. Не рекомендуется использовать набор при давлении воды более 5 атм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1060 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22)