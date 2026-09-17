Набор поливочный PALISAD 67690, шланг 5-15 м, пистолет 7 реж., с быстросъемным соединителем
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
В наличии
Код товара: 745013
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
11.5
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х10
Вес, кг.
1.2
Описание товара Набор поливочный PALISAD 67690, шланг 5-15 м, пистолет 7 реж., с быстросъемным соединителем
Поливочный набор Palisad 67690 включает в себя усиленный шланг, растягивающийся до 15 м, 7-режимный пистолет и штуцерный адаптер. Предназначен для полива растительности на дачном участке, в парке или сквере. Представляет собой полностью готовую к работе систему. Соединитель с переходником позволяет подключать шланг к крану или отводу с резьбовым выходом диаметром 1/2" или 3/4".
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
11.5
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad 67690 включает в себя усиленный шланг, растягивающийся до 15 м, 7-режимный пистолет и штуцерный адаптер. Предназначен для полива растительности на дачном участке, в парке или сквере. Представляет собой полностью готовую к работе систему. Соединитель с переходником позволяет подключать шланг к крану или отводу с резьбовым выходом диаметром 1/2" или 3/4".
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Набор поливочный PALISAD 67690, шланг 5-15 м, пистолет 7 реж., с быстросъемным соединителем - стоимость товара 1110 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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