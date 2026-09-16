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Набор поливочный GRINDA Х-812 PROLine (429168) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор поливочный GRINDA Х-812 PROLine (429168)

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Набор поливочный GRINDA Х-812 PROLine (429168)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 120 руб.  1 730 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор поливочный GRINDA Х-812 PROLine (429168)
1 120 руб. -35%
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Количество режимов полива
8
Диаметр шланга
1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х5
Вес, г.
300

Описание товара Набор поливочный GRINDA Х-812 PROLine (429168)

Поливочный набор GRINDA очень удобен в применении. Обеспечивает быстрое, простое и качественное подключение к практически любой поливочной системе без дополнительных аксессуаров.

Отзывы о товаре Набор поливочный GRINDA Х-812 PROLine (429168)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Количество режимов полива
8
Диаметр шланга
1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор GRINDA очень удобен в применении. Обеспечивает быстрое, простое и качественное подключение к практически любой поливочной системе без дополнительных аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный GRINDA Х-812 PROLine (429168) – стоимость товара 1120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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