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Распылитель веерный GRINDA GO-17, пластиковый, 17 форсунок (8-427685) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель веерный GRINDA GO-17, пластиковый, 17 форсунок (8-427685)

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Распылитель веерный GRINDA GO-17, пластиковый, 17 форсунок (8-427685)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Количество сопел
17
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696980
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Распылитель веерный GRINDA GO-17, пластиковый, 17 форсунок (8-427685)
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Количество сопел
17
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
12
Высота, см
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х15х12
Вес, г.
470

Описание товара Распылитель веерный GRINDA GO-17, пластиковый, 17 форсунок (8-427685)

Осциллирующий разбрызгиватель GRINDA 8-427685_z01 ярко-красного цвета облегчит полив грядок, клумб, газонов. Причем он рассчитан на достаточно большую площадь полива (до 145 м?). Разбрызгиватель изготовлен из прочных материалов (ABS-пластика и стали), устойчивых к перепадам температур и коррозии. Это обеспечивает его длительную и эффективную эксплуатацию. У разбрызгивателя GRINDA 8-427685_z01 устойчивое основание, позволяющее устанавливать его между растений, не повредив их при этом. Площадь полива при этом будет прямоугольной формы. На изогнутой металлической трубе расположены 17 сопел, через которые вода разбрызгивается равномерно мелкими каплями. Угол поворота трубки можно регулировать в пределах 180°. Подключать разбрызгиватель к трубе или шлангу можно через специальный соединитель.

Отзывы о товаре Распылитель веерный GRINDA GO-17, пластиковый, 17 форсунок (8-427685)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Количество сопел
17
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
12
Высота, см
47
Страна производитель
Китай
Описание
Осциллирующий разбрызгиватель GRINDA 8-427685_z01 ярко-красного цвета облегчит полив грядок, клумб, газонов. Причем он рассчитан на достаточно большую площадь полива (до 145 м?). Разбрызгиватель изготовлен из прочных материалов (ABS-пластика и стали), устойчивых к перепадам температур и коррозии. Это обеспечивает его длительную и эффективную эксплуатацию. У разбрызгивателя GRINDA 8-427685_z01 устойчивое основание, позволяющее устанавливать его между растений, не повредив их при этом. Площадь полива при этом будет прямоугольной формы. На изогнутой металлической трубе расположены 17 сопел, через которые вода разбрызгивается равномерно мелкими каплями. Угол поворота трубки можно регулировать в пределах 180°. Подключать разбрызгиватель к трубе или шлангу можно через специальный соединитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель веерный GRINDA GO-17, пластиковый, 17 форсунок (8-427685) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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