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Тройник Т-образный Gardena 2751-20 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тройник Т-образный Gardena 2751-20 черный

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Тройник Т-образный Gardena 2751-20 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Управление поливом
Тип фитинга
разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344313
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Управление поливом
Тип фитинга
разветвитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Тройник Т-образный Gardena 2751-20 черный

Тройник Т-образный Gardena 2751-20 предназначен для легкого подсоединения клапанов. Помогает экономить свободное место. Присоединяется с помощью резьбы G1 без использования дополнительного инструмента.



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Отзывы о товаре Тройник Т-образный Gardena 2751-20 черный




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Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Управление поливом
Тип фитинга
разветвитель
Страна производитель
Китай
Описание
Тройник Т-образный Gardena 2751-20 предназначен для легкого подсоединения клапанов. Помогает экономить свободное место. Присоединяется с помощью резьбы G1 без использования дополнительного инструмента.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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