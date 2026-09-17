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Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм

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Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 1
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 2
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 3
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 4
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 5
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 6
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 7
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 8
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 9
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 10
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 11
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 12
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 13
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 14
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный, жёлтый
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 1
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 2
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 3
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 4
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 5
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 6
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 7
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 8
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 9
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 10
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 11
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 12
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 13
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 14
  • Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743571
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
590
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х11х9
Вес, г.
190

Описание товара Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм

Щетка-сметка со скребком Denzel 55323 длиной 59 см предназначена для быстрой и эффективной очистки кузова автомобиля от снега и наледи. Ее использование позволяет сохранить лакокрасочное покрытие кузова в хорошем состоянии, а также обеспечивает безопасность водителя и других участников дорожного движения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетка-сметка из морозоустойчивого полипропилена выдерживает активное использование при температуре до -40 ?.
  • Бережная очистка — распушенная щетина шириной 21 см не портит лакокрасочное покрытие автомобиля.
  • Эффективность — скребок шириной 11 см быстро очищает поверхности стекол и зеркал от толстой наледи благодаря специальным зубьям.
  • Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка и небольшой вес щетки 188 г позволяют работать с удобством и без чувства усталости.

Отзывы о товаре Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
590
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка-сметка со скребком Denzel 55323 длиной 59 см предназначена для быстрой и эффективной очистки кузова автомобиля от снега и наледи. Ее использование позволяет сохранить лакокрасочное покрытие кузова в хорошем состоянии, а также обеспечивает безопасность водителя и других участников дорожного движения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетка-сметка из морозоустойчивого полипропилена выдерживает активное использование при температуре до -40 ?.
  • Бережная очистка — распушенная щетина шириной 21 см не портит лакокрасочное покрытие автомобиля.
  • Эффективность — скребок шириной 11 см быстро очищает поверхности стекол и зеркал от толстой наледи благодаря специальным зубьям.
  • Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка и небольшой вес щетки 188 г позволяют работать с удобством и без чувства усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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