Top.Mail.Ru
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 1
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 2
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 3
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 4
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 5
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 6
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 7
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 8
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 9
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 10
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 11
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 12
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 13
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 14
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
желтый
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 1
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 2
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 3
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 4
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 5
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 6
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 7
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 8
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 9
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 10
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 11
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 12
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 13
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 14
  • Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743377
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х3
Вес, г.
120

Описание товара Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный

Усиленный скребок для удаления льда Denzel 55349 с водосгоном и удлиненной рукояткой 25 см предназначен для очищения кузова, стекол и зеркал автомобиля от снега и наледи. Благодаря усиленной конструкции позволяет справляться даже с плотным снегом и льдом. Незаменим для автовладельцев.

Преимущества

  • Надежность и высокий ресурс — скребок изготовлен из ABS-пластика и нержавеющей стали, выдерживает температуру до -40 °C.
  • Эффективность — благодаря ширине 14 см скребок позволяет быстрее справиться со снегом и наледью
  • Функциональность — водосгон позволяет эффективно удалять излишки воды с ровных поверхностей.
  • Комфортная работа — эргономичная изогнутая рукоятка с подпальцевыми выемками надежно ложится в руку.
  • Удобное хранение — в рукоятке предусмотрено отверстие для подвешивания.

Отзывы о товаре Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленный скребок для удаления льда Denzel 55349 с водосгоном и удлиненной рукояткой 25 см предназначен для очищения кузова, стекол и зеркал автомобиля от снега и наледи. Благодаря усиленной конструкции позволяет справляться даже с плотным снегом и льдом. Незаменим для автовладельцев.

Преимущества

  • Надежность и высокий ресурс — скребок изготовлен из ABS-пластика и нержавеющей стали, выдерживает температуру до -40 °C.
  • Эффективность — благодаря ширине 14 см скребок позволяет быстрее справиться со снегом и наледью
  • Функциональность — водосгон позволяет эффективно удалять излишки воды с ровных поверхностей.
  • Комфортная работа — эргономичная изогнутая рукоятка с подпальцевыми выемками надежно ложится в руку.
  • Удобное хранение — в рукоятке предусмотрено отверстие для подвешивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...