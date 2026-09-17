Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный
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Характеристики
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 743377
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
370 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х3
Вес, г.
120
Описание товара Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный
Усиленный скребок для удаления льда Denzel 55349 с водосгоном и удлиненной рукояткой 25 см предназначен для очищения кузова, стекол и зеркал автомобиля от снега и наледи. Благодаря усиленной конструкции позволяет справляться даже с плотным снегом и льдом. Незаменим для автовладельцев.
Преимущества
- Надежность и высокий ресурс — скребок изготовлен из ABS-пластика и нержавеющей стали, выдерживает температуру до -40 °C.
- Эффективность — благодаря ширине 14 см скребок позволяет быстрее справиться со снегом и наледью
- Функциональность — водосгон позволяет эффективно удалять излишки воды с ровных поверхностей.
- Комфортная работа — эргономичная изогнутая рукоятка с подпальцевыми выемками надежно ложится в руку.
- Удобное хранение — в рукоятке предусмотрено отверстие для подвешивания.
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Бренд
DENZEL
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Усиленный скребок для удаления льда Denzel 55349 с водосгоном и удлиненной рукояткой 25 см предназначен для очищения кузова, стекол и зеркал автомобиля от снега и наледи. Благодаря усиленной конструкции позволяет справляться даже с плотным снегом и льдом. Незаменим для автовладельцев.
Преимущества
- Надежность и высокий ресурс — скребок изготовлен из ABS-пластика и нержавеющей стали, выдерживает температуру до -40 °C.
- Эффективность — благодаря ширине 14 см скребок позволяет быстрее справиться со снегом и наледью
- Функциональность — водосгон позволяет эффективно удалять излишки воды с ровных поверхностей.
- Комфортная работа — эргономичная изогнутая рукоятка с подпальцевыми выемками надежно ложится в руку.
- Удобное хранение — в рукоятке предусмотрено отверстие для подвешивания.
Скребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, удлиненный - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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