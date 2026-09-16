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Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)

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Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Длина
1280
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
88х20х10
Вес, г.
520

Описание товара Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)

Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)

Отзывы о товаре Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина
1280
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Страна производитель
Россия
Описание
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062) - данный товар вы можете купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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