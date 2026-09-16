Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325)
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
оранжевый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
В наличии
Код товара: 717882
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530 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
оранжевый, черный
Длина, мм
580
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х11х11
Вес, г.
270
Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325)
Щетка-сметка для снега со скребком Denzel 55325 длиной 60 см предназначена для быстрой и эффективной очистки кузова автомобиля от снега и наледи. Ее использование позволяет сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля в хорошем состоянии, а также обеспечивает безопасность водителя и других участников дорожного движения.
Преимущества
- Долговечность — щетка из морозоустойчивого пластика и алюминиевого сплава сохраняет рабочие свойства при температуре до -40 ?.
- Бережная очистка — особо мягкая распушенная щетина шириной 24 см не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Эффективность — скребок шириной 10 см быстро очищает поверхности стекол и зеркал от толстой наледи благодаря специальным зубьям.
- Комфортная эксплуатация — благодаря мягкой неопреновой накладке на рукоятке щетку удобно держать в руке даже в сильные морозы.
- Небольшой вес 260 г — длительное использование щетки не вызывает чувство усталости.
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Бренд
DENZEL
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
оранжевый, черный
Длина, мм
580
Страна производитель
Китай
Щетка-сметка для снега со скребком Denzel 55325 длиной 60 см предназначена для быстрой и эффективной очистки кузова автомобиля от снега и наледи. Ее использование позволяет сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля в хорошем состоянии, а также обеспечивает безопасность водителя и других участников дорожного движения.
Преимущества
- Долговечность — щетка из морозоустойчивого пластика и алюминиевого сплава сохраняет рабочие свойства при температуре до -40 ?.
- Бережная очистка — особо мягкая распушенная щетина шириной 24 см не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Эффективность — скребок шириной 10 см быстро очищает поверхности стекол и зеркал от толстой наледи благодаря специальным зубьям.
- Комфортная эксплуатация — благодаря мягкой неопреновой накладке на рукоятке щетку удобно держать в руке даже в сильные морозы.
- Небольшой вес 260 г — длительное использование щетки не вызывает чувство усталости.
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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